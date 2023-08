Das Qualitätssiegel für Künstliche Intelligenz

Österreichs erster KI Test- und Qualifizierungshub

Wien, Hagenberg (OTS) - Das Joint Venture TRUSTIFAI dient der Überprüfung und Zertifizierung von KI-Anwendungen. Durch ein unabhängiges Qualitätssiegel nach höchsten Standards wird Vertrauen in die sichere und zuverlässige Anwendung von KI geschaffen, was wiederum das Wachstum des KI-Marktes weiter vorantreibt.

Die CEOs von TÜV AUSTRIA und dem Software Competence Center Hagenberg, Dipl.-Ing. Dr. Stefan Haas und Dipl.-Umweltwiss. Mag. Markus Manz, betonten bei der Vorstellung von TRUSTIFAI, dass Österreichs erste KI Test- und Qualifizierungshub eine führende Position im Bereich der KI-Prüfung und -Zertifizierung in Europa einnehmen wird. Dabei setzt TRUSTIFAI auf wissenschaftlich fundierte Prüfmethoden und Transparenz, um das Vertrauen in die Technologie zu stärken und eine Win-Win-Situation für Unternehmen und die Gesellschaft zu schaffen.

Machine Learning als Basis

Seit 2020 arbeiten TÜV AUSTRIA, das Machine Learning-Institut der JKU und das SCCH gemeinsam an der Umsetzung des wissenschaftlichen Know-hows der ML-Grundlagenforschung in Methoden zur Qualitätsprüfung und Zertifizierung. „Die Methodik beinhaltet eine valide statistische Prüfung der verwendeten ML-Modelle, die nun durch TRUSTIFAI der KI-Community in Österreich und Europa zugänglich gemacht wird“, erläuterte Dipl.- Ing. Dr. Bernhard Nessler, Research Manager Deep Learning and Certification am SCCH.

Umfassendes Know-how

TÜV AUSTRIA hat bereits erfolgreiche KI-Zertifizierungsprojekte in den Bereichen Gesundheitswesen, industrielle KI-Anwendungen und Automotive durchgeführt. Ziel ist, TRUSTIFAI als führenden AI Test und Qualifizierungshub mit globaler Reichweite und internationalem Wachstum zu etablieren. TRUSTIFAI verfügt bereits über alle erforderlichen Fähigkeiten und Prüfkompetenzen, um eine österreichische KI-Behörde im Aufbau zu unterstützen und stellt sicher, dass ausreichend Kompetenz und Kapazitäten für die Zertifizierung von KI-Anwendungen im Hinblick auf den EU AI Act vorhanden sind. „Der aktuelle Prüfkatalog umfasst ca. 300 Prüfkriterien rund um funktionale Anforderungen, sichere Entwicklung, Ethik und Datenschutz und wird kontinuierlich weiterentwickelt“, so Dipl.-Ök. Thomas Doms, Managing Director, TRUSTIFAI.

