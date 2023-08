Etablierte Größe und österreichweite Kraft: RegionalMedien Austria mit höchster Printauflage* am nationalen Medienmarkt

3.421.937 verbreitete Auflage österreichweit*

Mit unseren 128 lokalen Wochenzeitungen sind wir als seriöse Nachrichtenquelle ein fixer Bestandteil in allen Bezirken Österreichs. Mit einer verbreiteten Auflage von 3.421.937 Exemplaren wöchentlich (davon 7.969 ePaper)* stellen wir zudem eine nicht wegzudenkende, etablierte Größe am heimischen Medienmarkt dar Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin RegionalMedien Austria 1/2

Diese Zustimmung zu unseren 128 Zeitungen erfüllt uns mit Stolz. Unsere Redaktionen sind unabhängig. Die redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sowohl auf lokaler Ebene als auch in den Regionen stark verankert und berichten authentisch aus ihren Bezirken. Das ist unsere Expertise für die Region und in der Region Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin RegionalMedien Austria 2/2

Wien (OTS) - „Mit unseren 128 lokalen Wochenzeitungen sind wir als seriöse Nachrichtenquelle ein fixer Bestandteil in allen Bezirken Österreichs. Mit einer verbreiteten Auflage von 3.421.937 Exemplaren wöchentlich (davon 7.969 ePaper)* stellen wir zudem eine nicht wegzudenkende, etablierte Größe am heimischen Medienmarkt dar“ , informiert Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin der RegionalMedien Austria. Die heute veröffentlichten Werte der ÖAK bestätigen hiermit die hohe Präsenz der RegionalMedien Austria am österreichischen Printmedienmarkt.

Die Nachrichten der RegionalMedien Austria kann man nicht nur in gedruckter Form in den lokalen Wochenzeitungen konsumieren, sondern auch jederzeit tagesaktuell auf MeinBezirk.at, dem Online-Portal der RegionalMedien Austria, lesen.

Seriös und Stark: Mit regionalen News laufend am Puls der Zeit.

Die Zeitungsausgaben der RegionalMedien Austria werden kostenfrei an Haushalte in ganz Österreich zugestellt und mehr als 2,931 Mio. Leserinnen und Leser** greifen Woche für Woche zu einem Titel der RegionalMedien Austria. „Diese Zustimmung zu unseren 128 Zeitungen erfüllt uns mit Stolz. Unsere Redaktionen sind unabhängig. Die redaktionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sowohl auf lokaler Ebene als auch in den Regionen stark verankert und berichten authentisch aus ihren Bezirken. Das ist unsere Expertise für die Region und in der Region“ , fügt Maria Jelenko-Benedikt an.





Titel der RegionalMedien Austria – ÖAK 1. HJ 2023*:





verbreitete Auflage*

BezirksZeitung 564.284

BezirksBlätter Burgenland 125.600

BezirksBlätter Niederösterreich 729.099

BezirksBlätter Salzburg 199.537

BezirksBlätter Tirol 270.897

Woche Steiermark 558.972

Woche Kärnten 236.221

BezirksRundSchau Oberösterreich 592.967

RZ-Medien Vorarlberg 136.391

RegionalMedien Austria gesamt 3.421.937, davon ePaper7.969



*Quelle: ÖAK 1. HJ 2023, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel (wöchentlich, gratis).

**Quelle: MA 2022 (Erhebungszeitraum 01/2022-12/2022). Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe von RegionalMedien Austria gesamt in Österreich 14plus, Schwankungsbreite ±0,8%. RegionalMedien Austria gesamt (wöchentlich, kostenlos): BezirksBlätter in Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Tirol; Woche in Kärnten, Steiermark; BezirksZeitung in Wien; Kooperationspartner: BezirksRundSchau in Oberösterreich, RegionalZeitungen in Vorarlberg.

