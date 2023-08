„ORF III LIVE“ präsentiert Open-Air-Konzert „Gert Steinbäcker & Friends“ am 26. August aus Purkersdorf

Mit Thomas Stipsits, Ulli Bäer und Thomas Spitzer – „Kultur Heute Spezial: Gert Steinbäcker im Gespräch“ am 25. August

Wien (OTS) - Ein Austropop-Gipfeltreffen der Sonderklasse: Am Samstag, dem 26. August 2023, überträgt ORF III live-zeitversetzt vom Open-Air-Sommer in Purkersdorf „Gert Steinbäcker & Friends“ (21.20 Uhr). Organisator Niki Neunteufel holt das Urgestein des Austropop in die Wienerwaldgemeinde. Bei freiem Eintritt präsentiert der berühmte Steirer in der Purkersdorfer Altstadt einige seiner größten Hits. Mit dabei sind auch Freunde und Wegbegleiter: So huldigt zum Auftakt Kabarettist und Publikumsliebling Thomas Stipsits seinem Vorbild Georg Danzer gemeinsam mit Ulli Bäer, seinerzeit Danzers Bandleader und enger Freund. Weiters wird auch EAV-Mastermind Thomas Spitzer beim Auftritt von Gert Steinbäcker und Band zu erleben sein. Zur Einstimmung auf den Konzert-Event trifft ORF-III-Moderator Patrick Zwerger Gert Steinbäcker in Purkersdorf zum ausführlichen Interview – zu sehen am Freitag, dem 25. August, in einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr).

Im Rahmen eines Fototermins anlässlich der ersten ORF-III-Live-Übertragung des Purkersdorf Open Airs mit Veranstalter Niki Neunteufel, Bürgermeister Stefan Steinbichler sowie ORF III Programmgeschäftsführer Peter Schöber brachte Austropop-Legende Gert Steinbäcker seine Freude zum Ausdruck: „Purkersdorf war immer ein Highlight. Ob bei STS-Konzerten mit Procol Harum, mit Roger Chapman oder beim Dolezal-Geburtstag mit Brian May. Also freue ich mich sehr auf den Auftritt am Ende dieser Sommertournee mit meiner Band und Freunden sowie Weggefährten aus einigen Jahrzehnten“, so der Musiker.

Bürgermeister von Purkersdorf Stefan Steinbichler:

„Schon seit über 20 Jahren veranstalten die Stadtgemeinde Purkersdorf und Niki Neunteufel nun Open-Air-Konzerte auf unserem Hauptplatz. Über die Jahre haben sich unsere Veranstaltungen zu einem großartigen Event mit wachsendem Publikum entwickelt. Es freut uns besonders, dass Purkersdorf mittlerweile auch national für sein umfangreiches Kulturprogramm bekannt ist. Mit der ersten TV-Live-Übertragung des Konzerts sind wir sicher, dass wir ein noch breiteres Publikum für unsere schöne Stadt begeistern können. Wir freuen uns schon auf einen unvergesslichen Austropop-Event!“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„Gert Steinbäcker zählt ohne Zweifel zu den herausragendsten Vertretern des Austropop. Mit Hits wie ‚Irgendwann bleib i dann dort‘, ‚Fürstenfeld‘ oder ‚Großvater‘ hat er Generationen mit seiner Musik geprägt. Nachdem ORF III ihm bereits im Vorjahr mit einem TV-Schwerpunkt zum 70. Geburtstag gratuliert hat, freue ich mich, dass wir mit ‚Gert Steinbäcker & Friends‘ aus Purkersdorf ein Konzert der Sonderklasse live zur besten Sendezeit zeigen. Ich bedanke mich bei Gert Steinbäcker und seinen Künstlerkollegen, allen voran Thomas Spitzer und Thomas Stipsits, sowie den Veranstaltern, dass wir dieses Konzerthighlight für ein nationales TV-Publikum live anbieten können“.

