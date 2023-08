WAO! Festival 2023: Lost Frequencies als Headliner in Mayrhofen

Mayrhofen-Hippach (OTS) - Der international bekannte Superstar DJ Lost Frequencies wird als Headliner bei der Premiere des WAO! Festivals vom 15. bis 17. Dezember 2023 in der Zillertaler Ferienregion Mayrhofen-Hippach auftreten. Unter dem Titel „We are one!“ (WAO!) veranstaltet die bekannte Ferienregion zu Beginn des Winters ein einzigartiges Speaking-, Lifestyle- und Musikevent. Unter dem Motto „Connect, Create & Celebrate“ finden spannende Events zu Themen wie Social Media, Lifestyle, Gaming, Musik und New Work statt.

Nach dem erfolgreichen „Gondelslam“ im Herbst des vergangenen Jahres zeichnen Daniel Stock und der Tourismusverband Mayrhofen gemeinsam verantwortlich für ein zeitgemäßes Eventformat, das sich von den üblichen Winteropenings abhebt.

Connect

Das Festival beginnt am Freitag, den 15. Dezember 2023, mit einem gemütlichen Get-Together beim Mayrhofner Advent am Waldfestplatz. Zahlreiche Speaker, Influencer, Musiker:innen, Gäste und Einheimische treffen sich in entspannter Atmosphäre zum Austausch. Erste Lesungen und Vorträge stimmen auf das bevorstehende Speaking-Event am Samstag ein.

Create

„Mama, ich möchte Influencer werden!“ Wie kann man mit dieser Aussage seines Kindes umgehen? Zahlreiche Größen aus YouTube, TikTok, Instagram, Musik und Gaming erzählen, wie es ist, Influencer zu sein. Sie gewähren Einblicke in die Welten von Social Media und Gaming und werden sowohl auf geschäftliche Aspekte als auch auf die Schattenseiten der Berufe eingehen. Das Speaking-Event richtet sich nicht nur an das junge Publikum, sondern auch an Unternehmer:innen und Eltern und ermöglicht allen Teilnehmenden in die Themen von Social Media, Lifestyle und New Work einzutauchen.

Celebrate

Es wäre nicht die Ferienregion Mayrhofen-Hippach, wenn Musik und Sport nicht auch Teil einer Großveranstaltung wären. Den Abschluss des Speaking-Events am Samstag bildet ein Live-Konzert vom belgischen DJ Lost Frequencies am Musikpavillon im Zentrum von Mayrhofen. Vorab stellen der Tiroler Künstler Fät Tony und der deutsche Aufsteiger des Jahres und Award Gewinner DJ Topic ihr Können auf der Bühne unter Beweis. Anschließend wird mit DJs, Speaker und Influencer in den Bars und Clubs von Mayrhofen gefeiert. Neben dem Speaking-Event und der Musik ist dieses Wochenende die richtige Zeit, das Skigebiet ausgiebig zu erkunden und in die Skisaison zu starten. Mit „Mountopolis“ besitzt die Ferienregion Mayrhofen-Hippach eines der bekanntesten Skigebiete im Alpenraum.

Tickets

Der Ticketverkauf startet am 1. September 2023 mit einem ersten Early Bird Kontingent, das exklusiv auf www.mayrhofen.at und www.myzillertal.at sowie in der iOS- und Android-App „myZillertal“ erhältlich ist. Die Tickets sind vor allem für das Konzert mit Lost Frequencies auf maximal 5.000 Personen begrenzt. Es lohnt sich also, schnell zu sein.

Das beste Angebot ist das Music-Speaking&Ski Ticket zum Early Bird Tarif von 169 Euro. Darin enthalten ist ein 2-Tages-Skipass, der allein bereits 143 Euro kosten würde. Das streng limitierte Music-only Ticket, das für Interessierte zum Early Bird Preis von 59 Euro erhältlich ist, beinhaltet das Lost-Frequencies-Konzert am Musikpavillon. Für einen Aufpreis von 10 Euro können sich Frühbucher:innen für insgesamt 69 Euro das Speaking&Music Ticket sichern, das Teil des Speaking-Events im Europahaus ist und auch das Lost Frequencies Konzert beinhaltet. Für Unterkünfte empfiehlt sich ebenfalls ein Blick auf www.mayrhofen.at.

Updates über Social Media

Die neuesten Updates zum weiteren Line-Up, Speakern, Tickets und Unterkünften finden sich regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen des Festivals oder auf www.mayrhofen.at/wao

Rückfragen & Kontakt:

Marion Pepeunig, BA

Tourismusverband Mayrhofen-Hippach

Dursterstr. 225, 6290 Mayrhofen

marion.pepeunig @ mayrhofen.at

www.mayrhofen.at