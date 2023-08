AVISO 24.8. AK Pressegespräch: Von der ÖGK im Stich gelassen - Halbjahresbilanz Sozialversicherung

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen wenden sich an die AK, weil sie Probleme etwa mit der ÖGK haben. Im ersten Halbjahr 2023 verbucht die Sozialversicherungsberatung der AK ein erneutes Plus an Interventionen und Beratungen.

Über die aktuellen Zahlen, Erfolge und die größten Problemfelder sowie die Forderungen der AK informiert Wolfgang Panhölzl, Leiter der AK Abteilung Sozialversicherung.

AK Pressegespräch am 24. August: „Von der ÖGK im Stich gelassen: AK Halbjahresbilanz zur Sozialversicherung zeigt dringenden Handlungsbedarf“

Donnerstag, 24. August 2023, 10 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040, Plößlgasse 2

