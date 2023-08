Von „Klimaangst“ zu konstruktivem Handeln

Session von Umweltbundesamt und BMK beim Forum Alpbach

Wien (OTS) - Die psychologischen Auswirkungen der Klimakrise werden immer deutlicher. Gefühle wie Überforderung, Traurigkeit oder Verzweiflung lassen sich unter dem Begriff „Klimaangst“ zusammenfassen. Angst muss aber nicht nur etwas Schlechtes sein. Sie bietet auch Potenzial, um im Klimaschutz aktiv zu werden. Beim European Forum Alpbach am 28. August 2023 um 14:00 Uhr lädt Umweltbundesamt Geschäftsführerin Verena Ehold Uhr gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) dazu ein, dieses Aktivierungspotenzial zu erleben und für die Gestaltung der Zukunft zu nutzen. Inspirierende Impulse dafür kommen von Kulturwissenschaftlerin Eva Horn, Utopist Jan Kamensky, Henriette Spyra, Leiterin der Sektion „Innovation und Technologie“ im BMK und Milena Bister, Projektleiterin „Realfiktion Klimarechnungshof“. „Die Welt braucht eine Kurskorrektur. Dafür brauchen wir Antworten“, ist Ehold überzeugt.

Von Mitte August bis Anfang September kommen beim alljährlichen Europäischen Forum Alpbach Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Zivilgesellschaft zusammen, um Ideen für ein demokratisches Europa voranzubringen. Mit dem Jahresthema BOLD EUROPE sollen Perspektiven für ein neues Europa weiterentwickelt werden – auch im Klimaschutz.

Im Rahmen der Rallying for Climate Action-Sessions hostet das Umweltbundesamt gemeinsam mit dem BMK am 28.08.2023 um 14:00 Uhr einen 90-minütigen Nachmittags-Chat in englischer Sprache zum Thema „Von Klimaangst zu konstruktivem Handeln“ im Hotel Post.

