Online Deutsch lernen: Neues ÖIF-Sprachportal mit über 5.000 Übungen

Kostenlose Deutschlern-Angebote: ÖIF Sprachportal ist die größte Lernplattform im deutschsprachigen Raum, neuer Schwerpunkt auf fachspezifisches und berufsbegleitendes Deutsch

Wien (OTS) - 25.000 Personen lernen täglich mit Angeboten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Deutsch: Neben Deutschkursen bei Kursträgern in ganz Österreich bietet der ÖIF Zuwanderinnen und Zuwanderern auf seinem Sprachportal (sprachportal.at) über 5.000 Übungen, über 500 audiovisuellen Features und laufend Live-Online-Kursen. Die kostenlose Plattform mit Angeboten auf allen Sprachniveaus von Alphabetisierung bis C1 unterstützt Deutschlernende möglichst flexibel dabei, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern auszubauen und zu festigen: Neben rund um die Uhr abrufbaren Inhalte, Materialien und Übungen bietet das Sprachportal auch Live-Online-Deutschkursen und berufsspezifische Kurse, die auch am Wochenende und zu Randzeiten stattfinden. So kann parallel einer beruflichen Tätigkeit oder Betreuungspflichten laufend Deutsch gelernt werden.

Integrationsministerin Raab zu Besuch bei Präsentation der berufsspezifischen Deutschlern-Angebote

Am 22. August besuchte Integrationsministerin Susanne Raab eine Präsentation der Plattform vor Deutschkursteilnehmer/innen am Wiener Kursstandort Kempelenpark, wo täglich über 3.200 Zuwanderinnen und Zuwanderer ÖIF-geförderte Deutschkurse besuchen. Im Zuge einer österreichweiten Infokampagne werden die Inhalte und Anwendungsbereiche des Sprachportals Deutschlernenden in ganz Österreich vorgestellt. Vor Ort konnten die Kursteilnehmer/innen Übungen, Kurse und neue Features ausprobieren.

Integrationsministerin Susanne Raab: „Sprache und Arbeit sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration und Integration funktioniert am besten, wenn ein rascher Einstieg in den Arbeitsmarkt erfolgt. Die Deutschkenntnisse, auch wenn sie noch nicht perfekt sind, können im Alltag und im Beruf verfestigt werden. Genau darauf zielt das neue Sprachportal des ÖIF als größte Lernplattform im deutschsprachigen Raum ab und wurde daher speziell im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Deutschlernen inhaltlich ergänzt und ausgebaut. Eine wesentliche Rolle spielt aber auch die Eigenverantwortung: Jede und jeder muss aktiv die kostenlosen Angebote nutzen, die flexibel und ortsunabhängig z.B. übers Handy abgerufen werden können“.

14.000 Aufrufe pro Tag

Das seit 2012 bestehende Sprachportal wurde nun vollkommen erneuert und um neue Bereiche und Funktionen ergänzt: Im Zentrum stehen Angebote zum berufsbegleitenden und berufsvorbereitenden Deutschlernen, etwa fachspezifische Live-Online-Deutschkurse zu den Berufsfeldern Gastronomie, Hotellerie und Tourismus und Lebensmittelhandel. Neben diesen Live-Einheiten, die von qualifizierten Deutschlehrenden zu fixen Uhrzeiten angeboten werden, steht eine Reihe zeit- und ortsunabhängig durchführbarer Übungen zum selbstständigen Deutschlernen bereit. Während des Testlaufs konnte die neu gestartete Plattform in den letzten Wochen im Schnitt bereits 14.000 Aufrufe pro Tag

Jederzeit und überall Deutsch lernen

Das neue, in Kooperation mit dem Österreich Institut (ÖI) und dem Bundeskanzleramt (BKA) entwickelte Sprachportal ist so aufgebaut, dass alle Inhalte mit sämtlichen Endgeräten nutzbar sind. So kann auch flexibel unterwegs am Smartphone oder via Tablet Deutsch gelernt werden. Neben den Inhalten zum Spracherwerb können sich Deutschkursteilnehmer/innen über das Sprachportal auch gezielt auf Prüfungen vorbereiten. Die Plattform liefert im Zuge dessen Auskunft über Kursangebote bei Kursinstituten und etwaige Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor Ort.

Nicht nur für Deutschlernende, auch für Pädagog/innen und Eltern ist das ÖIF-Sprachportal zentrale Anlaufstelle und bietet Sprachfördermaterialien für Kinder ab drei Jahren sowie Lernmaterialien und Unterrichtstipps für den Spracherwerb.

Das umfangreiche Angebot des ÖIF-Sprachportals finden Interessierte hier.

Daniela Berger, Gesamtleitung Sprache im ÖIF: „Mit dem Sprachportal kann jederzeit und überall Deutsch gelernt werden. Die neue Plattform bietet dafür eine Vielzahl an Angeboten, um den Prozess des Spracherwerbs parallel zu Beruf, Betreuungspflichten oder einem Präsenz-Deutschkurs zu ermöglichen.“

Barrierefreier Zugang für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Das ÖIF-Sprachportal ist barrierearm gestaltet. Zusätzlich wurde ein eigener Bereich geschaffen, wo Personen mit Sehbehinderungen maßgeschneiderte Übungen zur Prüfungsvorbereitung finden.

Ergänzt wird dieses Angebot durch die Möglichkeit, österreichweit eine barrierefreie Prüfung abzulegen. Bei diesen Prüfungen wird individuell auf die Bedürfnisse von Personen mit Behinderung eingegangen und bei Bedarf mehr Zeit zur Absolvierung der Prüfung oder auch technische Hilfsmittel geboten. Alle Informationen dazu sowie die Möglichkeit, eine barrierefreie Prüfung zu beantragen, finden Interessierte hier.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

+43 17 10 12 03 322

presse @ integrationsfonds.at

https://www.integrationsfonds.at