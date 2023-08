Mein-sicherer-Schulweg.at

Neue und einzigartige Wissens- und Kommunikationsplattform zu aktiver und sicherer Mobilität am Schulweg

Wien (OTS) -

Gebündeltes verkehrspsychologisches und verkehrspädagogisches Wissen

Interaktive Chatfunktion für Fragen von Eltern und Pädagog:innen

Wöchentliche Updates in Form von Blogbeiträgen ab 02.10.2023

Die neue interaktive Plattform mein-sicherer-schulweg.at der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA und dem verkehrspsychologischen Institut sicher unterwegs liefert auf alle Fragen von Eltern und Pädagog:innen rund um den sicheren Schulweg und das sichere Verhalten auf dem Schulweg fachliche Antworten. Sie bietet des Weiteren die Möglichkeit, über eine Chatfunktion in direkten Kontakt mit Expert:innen zu treten, um individuelle Anliegen für alle sichtbar beantwortet zu bekommen. Lehrpersonen können darüber hinaus individuelle Beratungstermine oder den von AUVA und sicher unterwegs gemeinsam angebotenen Verkehrssicherheitsworkshop für Eltern und Pädagog:innen von Volksschulkindern buchen. Die Kosten für beides trägt die AUVA.

Was bietet die interaktive Wissensplattform?

„Die interaktive Wissensplattform bietet anschaulich einen ganzheitlichen Überblick über die Entwicklung der verkehrsrelevanten Fähigkeiten und deren Bedeutung für sicheres Verhalten am Schulweg für Volksschüler:innen. Sie geht auf die verschiedenen möglichen Verkehrsmittel am Schulweg ein und was aus Verkehrssicherheitssicherheitsperspektive jeweils zu berücksichtigen ist.“ berichtet Mag. Joachim Rauch, zuständig für Präventionsprogramme an Bildungseinrichtungen bei der AUVA. Weitere Punkte, die ausführlich behandelt werden sind Tipps für die Auswahl des sichersten Schulwegs und wie man altersgemäß sicheres Verhalten am Schulweg trainiert. Bezugnehmend auf den hohen Stellenwert der elterlichen Vorbildfunktion für Kinder im Volksschulalter wird auf den Einfluss von Familie und Freunden auf sichere Mobilität von Heranwachsenden eingegangen. Auch der Blick der Kinder auf die Verkehrswirklichkeit und ihr Schulumfeld wird umfassend erklärt und dargestellt, indem Kinder ihre Sicht in kurzen Videos anschaulich erklären. Unter dem Punkt „Meine Erfolgsstory“ zeigen sie uns, was sie im Straßenverkehr bereits gelernt haben und was ihnen im Schulumfeld und am Schulweg wichtig ist.

„Mit der interaktiven Plattform ist es gelungen, erstmalig alle relevanten Aspekte und Blickweisen auf den sicheren Schulweg anschaulich, kurz und bündig zentral abrufbar zu machen. Es wird deutlich, dass Kinder den Verkehrsraum anders als Erwachsene wahrnehmen und dementsprechend auch anders reagieren.“ ergänzt Mag. Dr. Bettina Schützhofer, Geschäftsführerin von sicher unterwegs. Bei der Erstellung der Plattform war den Betreibern wichtig, theorie- und evidenzbasiert vorzugehen, weshalb auf der Plattform auch aktuelle verkehrspsychologische Literaturhinweise veröffentlicht sind. In regelmäßigen niederschwelligen Blogbeiträgen werden wissenschaftliche Erkenntnisse rund um den sicheren Schulweg veröffentlicht.

Warum ist und bleibt Kinderverkehrssicherheit ein aktuelles Thema? Letztes Jahr stieg die Zahl der Kinderunfälle deutlich an. Es gab so viele getötete Kinder wie zuletzt 2011 und auch die Zahl der verletzten Kinder stieg um 12 % (vgl. Statistik Austria).

Über die AUVA:

Wir sind die AUVA und #immerfürdichda.

Gemeinsam sind wir über 6.300 Mitarbeiter:innen und verlässliche Partner für 4,7 Millionen Versicherte in Österreich. Arbeiternehmer:innen, Schüler:innen, Kindergartenkinder und Auszubildende vertrauen auf unsere Expertise. Gemeinsam arbeiten wir jeden Tag daran, Österreich ein Stück gesünder und sicherer zu machen. Und wenn doch einmal etwas passiert, begleiten wir unsere Kund:innen mit Einsatz und Hingabe – manchmal ein Leben lang.

Über die sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH:

Das verkehrspsychologische Institut „sicher unterwegs“ mit Hauptsitz in Wien wurde im Sommer 2006 von Frau Mag. Dr. Bettina Schützhofer gegründet und ist spezialisiert auf Verkehrs- und Mobilitätserziehung, die Entwicklung von Präventionskonzepten, die Durchführung verkehrspsychologischer Untersuchungen, Nachschulungen, interdisziplinäre Verkehrssicherheitsforschung, Verkehrssicherheitsprojekte, Seminare und Lehre. Derzeit sind 30 Verkehrspsycholog:innen bundesweit „sicher unterwegs“.

