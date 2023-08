“Anpacken, wo’s wichtig ist” - Sozialminister Johannes Rauch startet Dialogtour

Bundesländerbesuche zu brennendsten Themen im Gesundheits- und Sozialbereich

Wien (OTS) - Krieg in Europa, Teuerung, Klimakrise - die aktuellen ​Herausforderungen sind immer noch enorm. Unter dem Motto “Anpacken, wo’s wichtig ist” startet Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch am 25. August seine Bundesländertour zu den aktuell brennendsten Themen seines Ressorts. Er besucht dabei Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, um ins Gespräch mit Mitarbeiter:innen, Betroffenen und Klient:innen zu kommen.

“Als Sozial- und Gesundheitsminister arbeite ich jeden Tag für die Menschen, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Für Mindestpensionist:innen und Alleinerzieher:innen, damit sie sich das Leben weiterhin leisten können. Für Pflegekräfte, damit sie attraktive Arbeitsbedingungen vorfinden. Für Patient:innen, um ihnen Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung zu garantieren. Für Menschen mit Behinderungen, damit sie selbstbestimmt leben können”, betont Rauch. “Bei meiner Dialogtour möchte ich mit möglichst vielen dieser Menschen ins Gespräch kommen. Denn die Menschen wissen aus eigener Erfahrung am besten, welche Maßnahmen ihnen wirklich helfen.”

Im Zentrum des Programms stehen deshalb offene Dialogrunden mit Mitarbeiter:innen, Betroffenen und Klient:innen. Veranstaltende Organisationen sind etwa die Caritas, Volkshilfe, das LKH Graz, Change for the Youth und Mental Health Jugendvolksbegehren sowie die Innsbrucker Sozialen Dienste. Um einen möglichst umfassenden Eindruck zu bekommen, nimmt sich Bundesminister Johannes Rauch bewusst Zeit für diese Gespräche und um Fragen zu beantworten.

Bei weiteren Stopps packt Sozialminister Johannes Rauch auch selbst mit an, etwa bei der Lebensmittelausgabe oder in der Suppenküche. Als Gesundheitsminister wirbt er auch für Bewegung und wird an der Kletterwand oder am Rad aktiv. Dabei haben auch Bürger:innen die Möglichkeit, in einem offenen Format mit dem Minister in einen Dialog zu treten . “Ehrlicher Austausch auf Augenhöhe ist für mich unersetzlich, um Maßnahmen zu setzen, die ankommen. Ich freue mich deshalb auf bereichernde Begegnungen und offene Gespräche“, so Rauch.

Übersicht Termine





Salzburg 25.8.

Besuch iCamp und Dorf St. Anton der Caritas

Dialogveranstaltung: Inklusion von Menschen mit Behinderung

Lebensmittelausgabe Flachgauer Tafeln

Bewegung und Gesundheit: Radtour mit der Sportunion Salzburg

Tirol 29.8.

Projekt Community Nurse der Innsbruck Soziale Dienste

Dialogveranstaltung: Pflege- und Betreuung

Oberösterreich 31.8.

Besuch Wärme/Kältestube, Haus Frida und Helpmobil der Caritas

Dialogveranstaltung: Armut mit Schwerpunkt Frauenarmut

Kochen und Essensausgabe Oberösterreichische Tafeln

Niederösterreich / Wien 1.9.

Besuch Psychiatrie Hinterbrühl mit Vertreter:innen von Change for the Youth

Dialogveranstaltung: Psychische Gesundheit

Bewegung und Gesundheit: Klettern am Kletterturm Wien mit dem Alpenverein

Kärnten 4.9.

Besuch Schulstartklar!, Drogenambulanz und der FrauenNotSchlafstelle der Volkshilfe

Dialogveranstaltung: Armut mit Schwerpunkt Kinderarmut

Bewegung und Gesundheit: Kletterpark mit dem Alpenverein

Steiermark 5.9.

Besuch LKH Graz

Dialogveranstaltung mit Pflegekräften und medizinischen Personal

Bewegung und Gesundheit: Basketball für alle mit FlinkStones



