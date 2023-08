Amnesty International: Shoura Zehetner-Hashemi neue Geschäftsführerin in Österreich

Wien (OTS) - Amnesty International Österreich freut sich über die Ernennung von Shoura Zehetner-Hashemi zur neuen Geschäftsführerin.

Die 40-jährige Menschenrechtsaktivistin und Iran-Expertin übernimmt nach langjähriger Arbeit im diplomatischen Dienst des Außenministeriums mit August die Leitung der österreichischen Sektion der größten Menschenrechtsbewegung der Welt.

„Von Angriffen auf die Pressefreiheit über Kriminalisierung von Protest bis hin zur Gefährdung der sozialen Sicherheit – die Liste der menschenrechtlichen Probleme in Österreich, die die Regierung angehen muss, ist lang. Gemeinsam mit Amnesty will ich mich dafür einsetzen, dass diese Themen nicht weiter in den Hintergrund gedrängt, sondern auf die politische Tagesordnung gesetzt werden“, sagte Shoura Zehetner-Hashemi.

„Die Achtung der Menschenrechte muss immer im Zentrum der politischen Agenda stehen. In den letzten Wochen haben wir jedoch zahlreiche Pseudo-Debatten erlebt, die von den wirklichen Menschenrechtsfragen ablenken und an den Problemen der Bevölkerung völlig vorbeigehen.“

Rückfragen & Kontakt:

Antonio Prokscha, Amnesty International Österreich, presse @ amnesty.at / +43 664 6211031