Pflegelehre soll ab September in Niederösterreich möglich sein

LR Teschl-Hofmeister/WKNÖ-Präsident Ecker: Wichtige Maßnahme für mehr Fachkräfte im Bereich Pflege und Betreuung

St. Pölten (OTS) - In den Pilot-Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg kann ab September der Start für die Lehrlingsausbildung erfolgen. Die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen muss der Bund bis September schaffen. „Unsere Pflegekräfte leisten fantastische Arbeit. Wir wollen so viele wie möglich für einen Job im Pflegebereich begeistern. Damit werden einerseits die aktuell tätigen Pflegekräfte entlastet und gleichzeitig die Grundlage geschaffen, um langfristig die hohe Qualität in Niederösterreich für unsere Landsleute gewährleisten zu können“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister und weiter: „Für qualifizierte Pflegekräfte hat das Land Niederösterreich in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und weiteren Sozialpartnern bzw. Stakeholdern das Aus- und Weiterbildungsangebot massiv ausgebaut.“

„Wir haben uns bereits seit vielen Jahren für diese neuen Lehrberufe eingesetzt, um der aktuellen Entwicklung im Gesundheitsbereich Rechnung zu tragen. Die Lehrberufe Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz sind dabei ein wichtiger Schritt, um zukünftig den Pflegebereich mit weiteren Fachkräften stärken zu können“, so Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

