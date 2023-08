Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod Luigi Blaus

"Das Selbstverständliche wurde durch das Auge und die Hand des Architekten zu etwas Ausgewähltem"

Wien (OTS) - „Schlichte Eleganz und die Schönheit des Zurückhaltenden ist nicht nur große Kunst, sondern etwas, das Luigi Blau als Architekten, Designer von Möbeln und Stadtmobiliar sowie Ausstellungsgestalter ausgezeichnet hat und das Friedrich Achleitner als ‚heiter-harmonische Gelassenheit‘ beschrieb“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler über das Oeuvre des verstorbenen Architekten.

„Das Selbstverständliche wurde durch sein Auge und seine Hand zu etwas Ausgewähltem: Angefangen bei der Fußgängerzone in der Favoritenstraße über die zahlreichen Wartehäuschen der Wiener Linien bis zu vielen anderen großen und kleinen, aber notwendigen Objekten im öffentlichen Raum – Luigi Blau hat all dem eine aussagekräftige Form gegeben und damit am zeitgenössischen Bild Wiens prägend mitgestaltet. Seine Stimme als Architekt wird in dieser Stadt fehlen. Seiner Witwe Karin Bergmann, seinen Angehörigen, Freunden und Weggefährt*innen gilt meine größte Anteilnahme“, führt die Stadträtin weiter aus.

Im Jahr 1993 erhielt Luigi Blau den Preis der Stadt Wien für Architektur.





