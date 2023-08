Neues Online-Wissensportal: "Wachstum für den Mittelstand"

Dortmund (ots) - Die auf gesundes profitables Wachstum im Mittelstand ausgerichtete MANDAT Managementberatung hat ein neues Wissensportal gelauncht: Die "MANDAT Wachstumswelt" stellt mittelständischen Unternehmen Anwendungswissen mit hohem Praxisbezug und umfangreiche Handlungsempfehlungen aus langjähriger Beratungspraxis zum Thema profitables Wachstum zur Verfügung. MANDAT bietet damit eine in dieser Form einzigartige digitale Wissensplattform, um Wachstumsprojekte im Mittelstand zu beschleunigen und die persönliche Entwicklung von Unternehmenslenkern, Führungskräften und Leistungsträgern in mittelständischen Unternehmen zu fördern.

Die "MANDAT Wachstumswelt" bietet Zugriff auf praxisnahe Themen rund um erfolgreiches profitables Wachstum und Ableitungen für den operativen Alltag

Umfangreicher Wissenspool für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Geschäftsführung, Führungskräfte und Leistungsträger in mittelständischen Unternehmen

Bedeutung und Nachfrage nach eLearning-Angeboten für den Mittelstand sind im Zuge der Pandemie deutlich gestiegen

Mit dem neuen Online-Wissenspool adressiert MANDAT den Bedarf vieler mittelständischer Unternehmen an kreativen Impulsen und fundiertem Know-how für neues Wachstum. So ist die strategische Beschäftigung mit innovativen Wegen für neues Wachstum in vielen mittelständischen Unternehmen vor dem Hintergrund gravierender gesellschaftlicher Umbrüche und anhaltendem Chaos in den Lieferketten in den zurückliegenden Jahren häufig zu kurz gekommen. Dabei sind die Fähigkeit, gesund profitabel zu wachsen und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen untrennbar miteinander verknüpft. Gleichzeitig sind die Bedeutung und Nachfrage nach eLearning-Angeboten im Zuge der Pandemie auch im Mittelstand deutlich gestiegen.

Im Einzelnen finden sich in der "MANDAT Wachstumswelt" spezifisch zusammengestellte Kategorien - die "Wachstumswelt-Kontinente" - mit Wachstums-Know-how in Form von Fachartikeln und Studien, Videos und Podcasts sowie Praxistipps aus erfolgreich angewendeten Methoden und Instrumenten in Wachstumsprojekten. Die "Wachstumswelt" wird dabei laufend vom MANDAT-Team um neue Inhalte ergänzt. Gleichzeitig dient die neue Plattform als Dialogforum für den Austausch mit dem MANDAT-Team zu spezifisch gebündelten Inhalten sowie aktuellen und häufig nachgefragten Themenblöcken.

Prof. Dr. Guido Quelle, geschäftsführender Gesellschafter der MANDAT Managementberatung: "Mit der 'Wachstumswelt' steht das MANDAT Wachstums-Know-how aus 34 Jahren und vielen Hundert Beratungsmandaten jederzeit online zur Verfügung. Wir bieten mittelständischen Unternehmen damit ein einzigartiges Angebot an Praxiswissen und Impulsen für die Weiterentwicklung. Die neue Wissensplattform ergänzt das laufende Projektgeschäft unserer Beratung. So sind Bedeutung und Nachfrage nach eLearning-Angeboten für Führungskräfte und Leistungsträger, aber auch für Unternehmenslenker im Mittelstand, deutlich gestiegen. Neben regelmäßigen inhaltlichen Updates arbeiten wir in Zukunft auch daran, exklusive Inhalte für die 'Wachstumswelt' zu entwickeln."

Linda Vollberg, geschäftsführende Gesellschafterin der MANDAT Managementberatung: "Die Ansprüche an Beratung im Mittelstand verändern sich. Nicht wenige Unternehmen sind auf der Suche nach leicht zugänglichen Angeboten, die interne Wachstumsprojekte beschleunigen oder voranbringen. Zudem wollen wir unseren Klienten die Möglichkeit bieten, nach einem erfolgreichen Projektende weiter auf MANDAT-Methoden und Know-how individuell zugreifen zu können. Gerade junge Führungskräfte wünschen sich verlässlichen Input mit hohem Praxisbezug, der den eigenen noch wachsenden Erfahrungsschatz untermauert. Über unser neues Wissensportal können mittelständische Unternehmen gezielt auf Wissen und Erfahrung aus vielen erfolgreichen Wachstumsprojekten im Mittelstand zugreifen und MANDAT kennenlernen."

Die "MANDAT Wachstumswelt" im Überblick:

Die "Wachstumswelt" besteht aus acht Themenblöcken, die sowohl abteilungsspezifisches Wissen als auch übergreifende Team-, Projekt- und Selbstführungsaspekte beleuchten: Wachstum, Strategie, Marke, Vertrieb und Expansion, Prozesse und Organisation, Führung, Projektführung sowie Selbstmanagement. Innerhalb dieser "Wachstumswelt-Kontinente" können unterschiedliche Inhalte abgespeichert werden und das individuelle Nutzerprofil anreichern. Zudem werden kuratierte Themenbündel zu aktuellen Herausforderungen im Mittelstand und konkreten Aspekten, wie beispielsweise "Wachstum in der Krise", "starke zweite Führungsebene" oder "Turn-Around meistern" angeboten. Die Registrierung in der "Wachstumswelt" ist mit einer einmaligen Pauschalgebühr verbunden und berechtigt dazu, die Inhalte der "Wachstumswelt" dauerhaft zu nutzen. Es entstehen keine weiteren Kosten beim Upload neuer Inhalte für die ersten "Wachstumswelt-Bürger".

Einen Testzugang zur "Wachstumswelt" und weitere Informationen finden sich hier: https://wachstumswelt.mandat.de/

Über die MANDAT Managementberatung:

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf über 34 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund.

www.mandat.de

Rückfragen & Kontakt:

Linda Vollberg

Mandat Managementberatung GmbH

Tel.: +49 231 9742-390

Mail: linda.vollberg @ mandat.de