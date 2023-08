COBIN claims: Neue Aktion zu Beratungsfehlern bei variabel verzinsten Krediten und Ausweitung der Aktion um Franken-Kredite

Gemeinnütziger Verein schnürt für Betroffene Paket und stellt Muster-Klagen in Aussicht / Moratorium auch für Franken-Kredite von Politik gefordert

Wien (OTS) - Die gemeinnützige Plattform für kollektiven Rechtsschutz COBIN claims schaltet sich in die aktuelle Debatte um Kredite ein: Einerseits wird sich der Verein ungeachtet der – grundsätzlich begrüßenswerten – Vorstößen bei variabel verzinsten Krediten Beratungsfehlern in Banken widmen, da bereits ein erster Fall krasser Kunden-Schädigung durch eine Großbank gemeldet wurde. Die Aktion um Franken-Kredite erfährt eine massive Ausweitung. Weiters fordert der Verein ein Moratorium bei Franken-Krediten, um Versteigerungen zu verhindern. Alle Details werden am Mittwoch, 23.8., 10 Uhr im Rahmen einer Online-PK besprochen.

Datum: 23.08.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

