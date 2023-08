Telekom-Branche tagt in Salzburg: 24. Salzburger Telekom-Forum im Zeichen von Daten und Netzen

Salzburg (OTS) - „Ich freue mich, dass wir für das Salzburger Telekom-Forum, das wir in erprobter Kooperation mit der Universität Salzburg und der Europäischen Kommission bereits zum 24. Mal veranstalten, auch heuer wieder hochkarätige internationale wie nationale Vortragende gewinnen konnten“, sagt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post anlässlich der Fachtagung und führt aus, „die Veranstaltung ist aus gutem Grund dem Zusammenspiel von Infrastrukturregulierung und Internetökonomie gewidmet. Digitalisierung ist unsere Gegenwart und Zukunft. Um die damit verbundenen Potenziale bestmöglich ausschöpfen zu können, bedarf es einer flächendeckenden Versorgung mit breitbandigem Mobilfunk und gigabitfähigem Festnetz sowie entsprechender Rahmenbedingungen.“

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung, führt in seinem Eingangsstatement aus: „Die Digitalisierung bietet vielfältige Chancen und soll unser Leben vereinfachen. Mit dem erst kürzlich beschlossenen Digital Austria Act nutzen wir diese Chancen auch in Österreich. Die Basis dafür ist eine schnelle und stabile Internet-Verbindung. Mein ambitioniertes Ziel ist es, bis 2030 ganz Österreich mit festen und mobilen gigabitfähigen Internetanschlüssen auszustatten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir noch dieses Jahr einen weiteren Fördercall starten, denn jeder Euro, den wir in digitale Infrastruktur investieren, ist eine Investition in Zukunft, Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit.“

Über die RTR

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

