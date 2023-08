Namasté India – Willkommen in der MTEL Friendly Zone

3 Kontinente, 2 Milliarden Bewohner, 1 MTEL Friendly Zone – der Netzbetreiber MTEL Austria erweitert seine Friendly Zone.

Wien (OTS) - Ab 18. September ist jetzt auch Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, in der Friendly Zone von MTEL zu finden und für seine Kunden gilt – jeder, der in seinen Tarifen kostenlose Einheiten in der Friendly Zone hat, kann ab dann in Indien ohne Zusatzkosten surfen.

Wie bereits versprochen, werden wir jede Vertragsverbesserung mit einem unserer Roamingpartner dafür nutzen, diese gleich an unsere Kunden weiterzugeben. In diesem Fall ist es jetzt das Bevölkerungsreichste Land der Welt.

Selfies vom Taj Mahal ohne SIM-Kartenwechsel senden oder live von einer der bekannten Partys an den wunderschönen Stränden von Goa streamen. All das ist jetzt bereits ab € 14,01 in unserem Aktionstarif „Sim Only 74“ noch bis zum 18. September anmeldbar. Dieser beinhaltet 7 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen in Ägypten, Israel, Albanien, Russland, der Türkei und Indien.

Urlaubsplanung neu? Wochenendtrip nach Belgrad? Check – Datenvolumen inkludiert. Biblische Wanderung aus Ägypten nach Israel? Check – Datenvolumen inkludiert. Transsibirische Eisenbahnfahrt von Moskau an die Pazifikküste Wladiwostok? Check - Datenvolumen inkludiert. Partywoche in Goa mit Abstecher zum Himalaya? Check – Datenvolumen inkludiert.

Natürlich gilt in unseren Tarifen auch das bereits bestens bekannte – „Roam like Home“ in der Europäischen Union als auch in der MTEL-Zone die aus folgenden Ländern besteht: Schweiz, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Hier können die Gigabyte aus dem regulären in Österreich verfügbaren Datenvolumen verbraucht werden.

In den jeweiligen Ländern bucht sich unsere SIM-Karte beim jeweiligen Partnerprovider ein und unser Kunde braucht sich nicht davor fürchten, den falschen Provider ausgewählt zu haben.

Da MTEL neben Österreich auch in der Schweiz bzw. seit Juli auch in Deutschland als MVNO tätig ist, gelten diese Erweiterungen der Roaming Zone automatisch auch in diesen Ländern. Nach dem Prinzip drei Länder- ein Anbieter, geben wir diese Verbesserungen auch an die Kunden dieser Länder weiter.

Du bist noch keine MTEL-Kunde? Dann solltest du dir unsere Tarife im jeweiligen Land (Österreich, Deutschland, Schweiz) ansehen, vielleicht findest du ja gerade den passenden Tarif, planst eine Urlaubsreise und wir können dir eine Sorge mit dem Datenroaming im jeweiligen Wunschland abnehmen – oder du suchst einen Provider mit viel Datenvolumen und unlimitierten Freiminuten in Österreich, der Schweiz oder Deutschland zu einem Superpreis? Dann sind wir die richtige Wahl für dich. In diesem Sinne:

Namasté!

