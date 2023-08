BM Polaschek & IHS: Präsentation der Ursachenstudie zur Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit in Österreich

28.8.23, 11:30 Uhr - Bildungsminister Martin Polaschek und Studienleiter Johannes Starkbaum vom Institut für Höhere Studien präsentieren die Studienergebnisse

Wien (OTS) - Im Rahmen der Ressortstrategie zur Stärkung des Vertrauens in die Wissenschaft und Demokratie hat Bundesminister Martin Polaschek eine Ursachenstudie in Auftrag gegeben, um zukünftig noch zielgerichteter Maßnahmen in diesem Bereich setzen zu können. Die Ursachenstudie wurde vom renommierten Institut für Höhere Studien (IHS) unter der Leitung von Johannes Starkbaum durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie über die Ursachen von Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit in Österreich werden nun am 28. August 2023, um 11:30 Uhr, durch Bundesminister Martin Polaschek und Studienleiter Johannes Starkbaum im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz im Audienzsaal des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung eingeladen.

Termin für Medien:

Präsentation der Ergebnisse zur Studie über die Ursachen von Wissenschaftsskepsis und Demokratiefeindlichkeit in Österreich

Teilnehmer:

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek Studienleiter Johannes Starkbaum (IHS)

Datum: 28. August 2023, 11:30 Uhr

Ort: Audienzsaal, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

Wir bitten um Zusage unter lena.wolf @ bmbwf.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Jilly

Pressesprecher des Bundesministers

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

+43 1 53120 – 5025

andreas.jilly @ bmbwf.gv.at