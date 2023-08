Folgen der Security-Flucht bei Frequency

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Vieleicht kann sich Gewessler nun auch für das Sicherheitsdienstleistungsgesetz engagiert einsetzen!“

Wien (OTS) - Eine unangekündigte Kontrolle der Finanzpolizei über das Sicherheits- und Lieferpersonal am Gelände des Musikfestivals Frequency in St. Pölten hatte im August eine ganz besondere Facette zu bieten. Unmittelbar nach den ersten Kontrollen flüchteten dutzende Mitarbeiter vom Festivalgelände. Sie wurden offenbar durch SMS-Nachrichten vor den Kontrollen gewarnt. Die Anzahl der geflüchteten Personen wird nach derzeitigem Wissenstand von der Finanzpolizei weit über 50 Personen geschätzt. Dem Festival drohte wegen des fehlenden Personals sogar kurzfristig der Abbruch.

Sicherheits-Dienstleister

Für Fritz Pöltl von der FCG-ÖAAB-Fraktion der Arbeiterkammer Wien ein trauriger Umstand, der die Einstellung der Veranstalter in einem schiefen Licht erscheinen lässt: „Mit einem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, wie es im Regierungsprogramm ja auch vorgesehen ist, könnten derartige arbeitsrechtliche Exzesse endlich vermieden werden. Wir werden daher nicht locker lassen und das Gesetz weiterhin vehement einfordern.“ Dass Umweltministerin Leonore Gewessler selbst das Festival besuchte und Gratis-Klimatickets mit Tattoos bewarb sei zwar medial groß berichtet worden, gleichzeitig wurden dort aber Steuer- und Sozialversicherungsgelder unterschlagen. Fritz Pöltl: „Vieleicht kann sich Gewessler nun in ihrer Partei auch für das Sicherheitsdienstleistungsgesetz so engagiert einsetzen.“

AK als Vermittler

FCG-Kollege Andreas Gollner assistiert: „Ziel müsste es sein, dass alle Arbeitnehmer nur dann in dem Bereich der Security arbeiten dürfen, wenn sie auch korrekt registriert sind. Die Registrierung soll nach einheitlichen Standards und gesetzlichen Vorgaben erfolgen. Für Aufgaben die Sicherheitsfirmen übernehmen, sind zusätzliche Qualifikationen nachzuweisen und in der Registrierung zu vermerken. Ähnlich wie bei den Gesundheitsberufen. Die AK hat hier bereits Behördencharakter und könnte diese Aufgabe sicherlich ebenso gut übernehmen“.

