Überparteiliche Initiative Love Politics startet länderübergreifende Ausbildung für Politiker:innen von morgen

Aus 1.245 Bewerbungen ausgewählt: 35 Teilnehmer:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen ihren Quereinstieg in die Politik

Wien/Berlin (OTS) - Umfragen im deutschsprachigen Raum zeigen ein schwindendes Vertrauen in Staat und Politik, während polarisierende Haltungen die Gesellschaft zunehmend spalten. Immer mehr Bürger:innen fühlen sich politisch nicht repräsentiert. Das schlechte Image der Politik spiegelt sich auch in der jungen Generation wider: Obwohl diese hoch politisch ist, haben viele keine Lust sich parteipolitisch zu engagieren, ein massives Nachwuchsproblem ist die Folge.

Genau hier setzt Love Politics mit einer neuen und überparteilichen Politiker:innen-Ausbildung an. Ziel ist es, politische Teilhabe zu ermöglichen und die Politik durch mehr Diversität in den Parlamenten zu stärken. Konkret wird über neun Module eine neue Generation von Politiker:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebildet. Den Teilnehmer:innen werden Einstiegsmöglichkeiten in die Parteipolitik aufgezeigt, von der kommunalen bis zur EU-Ebene. Ein Resilienztraining macht sie fit der Vorbereitung für den politischen Alltag, sie erfahren, wie man in Krisen agiert und Koalitionen bildet, um auch parteiübergreifend die großen gesellschaftlichen Probleme anzugehen. Bei all dem gewinnen die Absolvent:innen ein überparteiliches und länderübergreifendes Netzwerk, das sie für ihre spätere politische Laufbahn stärkt.

Die Teilnehmer:innen repräsentieren in ihrer Vielfalt die Gesellschaft und bringen so wertvolle Perspektiven mit. Mehr als 60 Prozent sind Frauen, vertreten sind auch Menschen mit Flucht- und Diskriminierungserfahrung sowie Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Ob mit oder ohne akademische Ausbildung, allesamt verfügen sie über wichtige Lebenserfahrung, aber auch Expertise in politikrelevanten Bereichen wie Klima, Gesundheit oder Wirtschaft. „Die Teilnehmenden wollen als Politiker:innen unser Zusammenleben nachhaltig gestalten und Demokratie sowie Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Love Politics bereitet sie für ihren Weg in die Parteipolitik vor“, erläutern Sonja Jöchtl und Winfried Kneip, zwei der Gründer:innen der Initiative.

Die Ausbildung startet Anfang September in Österreich. Das österreichische Bundesministerium für Landesverteidigung unterstützt dabei als Kooperationspartner zu den Themen Leadership, Teambuilding und Gruppendynamik. Im Austausch mit aktiven und vormaligen Politiker:innen gewinnen die Teilnehmer:innen einen intensiven Einblick in den politischen Alltag.

Teilnahmevoraussetzung für den Lehrgang ist die Zustimmung zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen, das Bekenntnis zum Grundrechte-Katalog der Europäischen Union sowie zu den Prinzipien liberaler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

