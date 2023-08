Kundgebung am Donnerstag gegen Gewalt an obdachlosen Menschen

Nach den tödlichen Angriffen auf Schlafende fordern Initiativen die Öffnung von Notquartieren und sicheren Wohnraum für alle!

Wien (OTS) - In den vergangenen Wochen kam es zu drei Angriffen mit Messern auf schlafende Personen. Zwei Menschen sind gestorben, eine Person überlebte schwerverletzt. Die Polizei geht von einem Serientäter aus. In Solidarität mit allen Menschen, die von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen sind, findet am Donnerstag den 24. August um 17 Uhr auf der Mariahilfer Straße Ecke Neubaugasse eine Kundgebung statt. „ Wir fordern nicht nur die sofortige und ganzjährige Öffnung von Notquartieren, um Menschen, die auf der Straße leben müssen, Schutz zu bieten, sondern auch sicheren Wohnraum für alle! “, meint Kai Nemiete, Sprecherin der Gruppe Zwangsräumungen verhindern, die gemeinsam mit anderen Initiativen die Kundgebung organisiert. Eine ganzjährige Öffnung der Notquartiere fordern auch Beschäftigte aus der Wohnungslosenhilfe wie die Initiative „Sommerpaket“ schon seit Jahren. Es wäre das mindeste, dies endlich umzusetzen.

In Zeiten, in denen immer mehr Menschen aufgrund steigender Mieten, der Teuerung oder anderen Gründen ihr Zuhause verlieren, werden auf der Straße Obdachlose das Ziel von gewalttätigen Angriffen. Das wollen und können wir nicht mehr hinnehmen!“ sagt Kai Nemiete. Obdachlose Menschen werden bespuckt und beschimpft, ihre Schlafplätze werden angezündet, sie werden von der Polizei schikaniert und sind Opfer von Raubüberfällen oder Messerattacken. Viele der Taten bleiben straffrei. Klar ist, dass die Dunkelziffer an Übergriffen sehr hoch ist, weil über viele Gewalttaten nicht berichtet wird. „ In den Angriffen der letzten Wochen artikuliert sich nicht nur ein menschenverachtender Hass auf Armutsbetroffene, ein rassistisches Tatmotiv kann hier ebenso wenig ausgeschlossen werden “, so Kai Nemiete.

„ Wir kritisieren auch jene kapitalistische Gesellschaftsordnung, die Wohnungslosigkeit erst hervorbringt. Denn während immer mehr Menschen ihr Zuhause verlieren, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können, stehen tausende Wohnungen in Wien leer. Deshalb fordern wir sicheren Wohnraum und ein gutes Leben für alle Menschen! “, so Kai Nemiete abschließend.

Kundgebung: Stoppt die Gewalt an obdachlosen Menschen! Notquartiere öffnen, jetzt! Sicherer Wohnraum für alle!

Donnerstag 24. August // 17 Uhr // Mariahilfer Straße Ecke Neubaugasse (U3)

Rückfragen & Kontakt:

en commun - Zwangsräumungen verhindern

E-Mail: zwangsraeumung @ riseup.net

Telefonnummer: +43 688 6442 9636