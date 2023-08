Grundsteinlegung: Tiroler Familienunternehmen Koch alpin mit neuem Standort

Innsbruck (OTS) - Am 21. August 2023 fand die Grundsteinlegung des neuen Firmenstandorts der Koch alpin GmbH in der Doktor-Franz-Werner-Straße 13 in Innsbruck statt. Das Unternehmen zählt seit seiner Gründung 1978 zu den führenden Herstellern von Steigfellen für Tourenski. Außerdem ist das Familienunternehmen eine Branchengröße im Vertrieb von Outdoorausrüstung.

Aufgrund der rasanten Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren fiel die Entscheidung, das Tiroler Familienunternehmen Koch alpin zu vergrößern. In enger Kooperation mit der Standortagentur Tirol und der Stadt Innsbruck ist es gelungen, ein passendes Grundstück zu finden, sodass die Firma Koch alpin GmbH ihren Firmensitz von Mils bei Hall nach Innsbruck ins Gewerbegebiet Mühlau/Arzl verlegen wird. Die Firma übernimmt ein städtisches Grundstück in der Doktor-Franz-Werner-Straße 13 (ca. 4.200 m²) im Baurecht. Die aktuelle Mitarbeiter:innenanzahl soll am neuen Standort in mehreren Ausbauetappen von aktuell 20 auf rund 30 aufgestockt werden.

„ In Tirol sind 85 Prozent aller Betriebe Familienunternehmen. Wir wollen diese Strukturen, auf denen unsere Wirtschaft aufbaut, weiterhin stärken und fördern. Die Leistungen der Standortagentur bieten dabei wertvolle Unterstützung, die von zahlreichen heimischen Unternehmen genutzt werden. In diesem konkreten Fall geht mein Dank auch an die Stadt Innsbruck, die dieses Baurechtsgrundstück zur Verfügung gestellt hat “, so Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung.

Der Entwurf der Firma Koch alpin sieht eine flächenschonende Bebauung, verbunden mit einer hohen Arbeitsplatzdichte, vor. Georg Willi, Bürgermeister der Stadt Innsbruck, erläutert: „ Wir begrüßen eine solche Bauweise sehr, weil geeignete städtische Flächen nur mehr sehr begrenzt zur Verfügung stehen und damit der Bodenverbrauch minimiert wird. In Abstimmung mit der Stadtplanung wurde außerdem eine Bebauung von sehr hoher Qualität vereinbart. So entspricht der Entwurf mit Tiefgarage, E-Bike-Ladestation, Photovoltaikanlage sowie Dachbegrünung einer nachhaltigen Bauweise. Zudem wurde der architektonische Stil an das Gebäude der östlich benachbarten Firma CURA Cosmetics in Holzbauweise angepasst .“

Familienunternehmen wie Koch alpin sind wichtige Säulen und das Rückgrat für einen starken Wirtschaftsstandort Innsbruck. „ Die Bereitstellung dieses städtischen Grundstücks ermöglicht die Ansiedelung dieses innovativen und nachhaltigen Betriebs, der darüber hinaus perfekt in das ‚alpin urbane‘ Markenprofil der Stadt passt. Bereits jetzt hat sich mit Firmen wie Burton, Black Diamond und Kohla sozusagen ein Cluster zum Thema Bergsport im Gewerbegebiet Mühlau/Arzl gebildet, der mit Koch alpin um ein weiteres, hochkarätiges Unternehmen ergänzt wird “, führt Wirtschaftsstadträtin Christine Oppitz-Plörer aus.

Für die Koch alpin GmbH geht es vorrangig darum, zukunftsfit aufgestellt zu sein und weiteres Wachstum in den Bereichen Skitouren, Schneeschuhwandern und Winterwandern zu forcieren. „ Aktuell haben wir drei Produktionsstandorte und eine externe Lagerfläche. Mit dem neuen Firmensitz in der Doktor-Franz-Werner-Straße 13 können wir alles an einen Standort holen und die ausgelagerten Bereiche in das neue Gebäude integrieren “, so Werner Koch, Geschäftsführer der Koch alpin GmbH. Fertigstellung und Einzug in das neue Gebäude der Koch alpin GmbH in der Doktor-Franz-Werner-Straße 13 sind im 4. Quartal 2024 bzw. 1. Quartal 2025 geplant.

Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, betont: „ Die Standortagentur Tirol legt neben der Betriebsansiedlung in- und ausländischer Unternehmen in Tirol einen besonderen Fokus auf das Wachstum heimischer Unternehmen. Erweiterungsvorhaben von Tiroler Unternehmen werden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung begleitet. Wir unterstützen bei der Abklärung und Koordination notwendiger behördlicher Genehmigungen und Bewilligungen, der Koordination mit privaten Dienstleister:innen sowie der Suche nach der richtigen Förderung. Außerdem helfen wir bei der Standortsuche und vernetzen die Unternehmen mit den richtigen Ansprechpersonen – in diesem Fall den Mitarbeiter:innen der Stadt Innsbruck .“

