Der NÖ Gemeindebund trauert um Franz Rupp

Pressl: „Ein großer Kommunal-Politiker Niederösterreichs ist gestern im Alter von 85 Jahren von uns gegangen.“

Mein Mitgefühl ist in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Lieber Franz, ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinden dieses Landes. Mit dir ist ein großer Politiker und Vorbild von uns gegangen Johannes Pressl, NÖ Gemeindebund-Präsident

St. Pölten (OTS) - Am Sonntag, 20. August ist Ehrenpräsident Bgm. a.D. ÖkR Franz Rupp im Alter von 85 Jahren verstorben. Rupp, Kommunal- und Landespolitiker, war zwischen 1992 und 2001 NÖ Gemeindebund-Präsident (damalige Bezeichnung: GVV-Landesobmann) und 30 Jahre lang Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Höflein bei Bruck a.d. Leitha.

Der Bauernsohn Rupp war einer der ersten niederösterreichischen Landwirtschaftsmeister und zog bereits 1965, als 27jähriger, in den Gemeinderat von Höflein ein. 1975 wurde er Bürgermeister und blieb dies bis 2005. Als Hauptbezirksbauernratsobmann war Rupp ein geachteter und engagierter Anwalt seiner Region. 1981 zog er in den Landtag ein und blieb hier als Sprecher in Agrar- und Kommunal-Fragen bis 1993. Mit seinem Ausscheiden im Verband wurde Franz Rupp im Jahr 2011 Ehrenpräsident des GVV.

Von seiner Verbandsführung blieben unter zahlreichen Entwicklungen für den NÖ Gemeindebund besonders zwei in Erinnerung: Die Abschaffung der Landesumlage und die Übersiedlung des GVV von Wien nach St. Pölten.

„ Mein Mitgefühl ist in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Lieber Franz, ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinden dieses Landes. Mit dir ist ein großer Politiker und Vorbild von uns gegangen “, so NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl.

