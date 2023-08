2,4 Millionen sahen Frauen-Fußball-WM im ORF

Top-Reichweite für WM-Finale Spanien – England mit bis zu 410.000

Wien (OTS) - Die Fußball-WM der Frauen brachte mit Spanien einen neuen Weltmeister, das gestrige Finale war das 64. Spiel dieses hochklassigen Turniers in Australien und Neuseeland, das der ORF (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) komplett und live in ORF 1 gezeigt hat.

Trotz der Zeitverschiebung mit Anpfiffzeiten meist zeitig in der Früh bzw. am Vormittag und der verpassten WM-Teilnahme Österreichs ließen sich insgesamt (weitester Seherkreis) 2,354 Millionen, das entspricht 31 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, das Turnier im ORF nicht entgehen.

Der Frauen-Fußball ist längst auch bei den Männern angekommen, das unterstreicht der Anteil von im Schnitt 73 Prozent männlichen WM-Zuschauern. Umgekehrt verhielt es sich beim ORF-WM-Team, hier waren die Frauen mit den Kommentatorinnen Anna-Theresa Lallitsch und Alina Eberstaller, den WM-Studio-Gastgeberinnen Alina Zellhofer und Kristina Inhof sowie den Expertinnen Lisa Makas, Elisabeth Tieber und Viktoria Schnaderbeck in der Überzahl.

Den Topwert im Reichweiten-Ranking erzielte das WM-Finale am 20. August mit bis zu 410.000 Zuseherinnen und Zusehern in der zweiten Halbzeit, im Schnitt waren 344.000 bei 33 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei. Platz zwei geht an Schweden – USA am 6. August, das Elfmeterschießen erreichte 227.000 Fans (bei 21 Prozent Marktanteil), auf Platz drei liegt Australien – Frankreich, das am 12. August ebenfalls im Elfmeterschießen entschieden wurde – 162.000 (31 Prozent Marktanteil) sahen die dramatische Entscheidung.

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 21 Prozent über alle WM-Spiele war das Interesse der jungen Zielgruppe 12–29 Jahre am höchsten.

Für ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann „ist der Frauen-Fußball im ORF angekommen, um zu bleiben: Das zeigen die hochwertigen und spannenden WM-Spiele, das zeigt auch die tolle Performance des überwiegend weiblichen ORF-WM-Teams. Frauen-Fußball und der ORF, das ist eine starke Kombination.“

Auch das Streaming-Angebot des ORF zur Frauen-Fußball-WM wurde gut genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) des ORF von 20. Juli bis inklusive 20. August österreichweit insgesamt 807.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,3 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 22 Mio. Minuten.

