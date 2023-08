Rein ins Rathaus! Offiziell eröffnet

Wien (OTS) - Das rote Band ist durchtrennt, WIENXTRA und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr mit Kinder-Bürgermeisterin Lilly Phelan laden ins Rathaus: Noch bis 25. August gelten bei „Rein ins Rathaus“ die Regeln der Kinderstadt. Fünf Tage lang gestalten, verwalten und regieren Kinder im Alter von 6 bis 13 ihre eigene Stadt. Berufe ausüben, Gesetze beschließen, Holli Cents verdienen, sparen oder ausgeben: bei den Mitmachstationen und der Go-Kart Bahn ist einiges los. Geöffnet ist Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr hat eine klare Botschaft: „Teilhabe und Verantwortung zu übernehmen sind die Basis für ein gelungenes Zusammenleben. ‘Rein ins Rathaus‘ ermöglicht Demokratie bereits sehr früh zu leben und erleben! Neben Initiativen wie dem Kinder- und Jugendparlament leisten wir damit einen entscheidenden Beitrag um Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt zu machen. Daher freut es mich besonders heute mit der Kinder-Bürgermeisterin ‚Rein ins Rathaus‘ zu eröffnen. Ich freue mich auf den Austausch mit den jungen Journalist*innen und Jungpolitiker*innen und wünsche allen Kindern eine großartige und spannende Zeit in der Kinderstadt.“

„Nutzt noch die letzten Ferientage und kommt mit euren Freundinnen und Freunden zu „Rein ins Rathaus“. Traut euch ruhig auch ein politisches Amt zu übernehmen. Es macht wirklich Spaß! Es gibt hier sehr viele verschiedenen Aktivitäten für euch, z.B. die Go-Kart Bahn, wo man sogar seinen Führerschein machen kann“, freut sich Kinder-Bürgermeisterin Lilly Phelan

Große Stadt in klein

Im Arkadenhof und der Volkshalle im Wiener Rathaus erwacht ein ganz eigenes Stadtleben: Alle von 6 bis 13 Jahren versorgen sich beim Meldeamt mit Pass und der eigenen Währung, dann geht es an die Arbeitssuche. Ob Journalist, Müllfrau oder Rathauswache – die Kinder regeln alles. Die verdienten Holli-Cents kommen, abzüglich der Steuern, auf die Bank oder werden beim Spielen, in der Styling-Zone, in Gasthaus oder im Shop verprasst. Wer will, kauft sich ein Grundstück und baut ein Haus in der großen Schachtelstadt. Kinder, die sich als Reporter_innen ausprobieren wollen, erstellen Beiträge für die Kinderzeitung. Und beim Stadt-TV entwickeln junge Redakteur_innen und Kameraleute eigene TV-Beiträge. Zu berichten gibt es einiges.



Kinder an die Macht

In der Kinderstadt wird täglich gewählt: Wer kandidiert und gewinnt, ist am nächsten Tag Bürgermeister_in oder Stadträt_in und erlässt in der Kinderstadt Gesetze und Steuern. Jeden Tag steht ein Treffen mit hochrangigen Stadtpolitiker_innen auf dem Programm. Wiener Stadträt_innen und Bezirksvertreter_innen besuchen die Kinderstadt oder laden Kinderstadt-Delegationen in ihre Büros. Höhepunkt der politischen Begegnungen ist der Besuch bei Bürgermeister Michael Ludwig, der sich am 23. August im roten Salon den Fragen von Kinderstadt-Journalist_innen stellt.

Bei Rein ins Rathaus haben Kinder das Sagen. Für erwachsene Begleitpersonen ist die Kinderstadt tabu – für sie und jüngere Geschwister gibt es eigene Wartezonen im Arkadenhof.

Rein ins Rathaus!

Mo, 21. bis Fr, 25. August (jeweils 10:00 – 17:00 Uhr)

Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse, 1010 Wien

Für Kinder von 6 – 13 Jahre

Mitmachen kostenlos – keine Anmeldung

ferienspiel.at

