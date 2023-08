Die Zukunft ist jetzt: Wie Unternehmen Quantentechnologie einsetzen können

Wien (OTS) - Lange Zeit waren leistungsfähige Quantencomputer und der Hype um ihre Möglichkeiten eher ein Fall für Hollywood als für eine Hochschule. Doch in vielen Branchen hat bereits jetzt die Auseinandersetzung mit Quantenalgorithmen begonnen, weil Quantencomputer Optimierungsaufgaben wesentlich effizienter lösen können als klassisch-binäre Rechner. In naher Zukunft werden Quantencomputer die Lösung von Aufgaben der Logistik, der Portfoliogestaltung, des Machine Learnings sowie die Entwicklung von Wirkstoffen und neuen Materialien revolutionieren. Quantencomputer werden die klassischen Computer nicht einfach ersetzen, doch zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Für Entscheidungsträger*innen ist es daher an der Zeit zu lernen, wie die Quantentechnologie im Unternehmen einen Unterschied machen kann.

Seminar: „Quantentechnologie – get quantum ready“

In dem eintägigen Praxisseminar geben Expert*innen der theoretischen und angewandten Quantentechnologie Antwort auf folgende Fragen:

Was ist Hype und was funktioniert wirklich in Sachen Quantencomputing?

Welche Chancen ergeben sich im eigenen Unternehmen und zu welchen Kosten?

Was sind die Gefahren für Daten und Infrastruktur, welche Lösungsansätze gibt es?

Neben dem Quantencomputing ist auch die Quantenkryptographie für nahezu alle Branchen relevant. Denn Quantencomputer werden die derzeitigen Verschlüsselungsmethoden wie RSA mühelos aushebeln. Auch wenn Quantencomputer dafür noch nicht leistungsfähig genug sind, ist die Sicherheit der Daten bereits bedroht: Sensible Informationen können jetzt abgegriffen und später nachträglich entschlüsselt werden. Das Seminar setzt hier an und stellt zwei Ansätze vor, wie Daten gegen diese Bedrohung geschützt werden können.

Das Praxisseminar findet am 12.10.2023 statt und richtet sich in erster Linie an interessierte Personen im Management, in Fachabteilungen, aber auch an Consultants, die mittel- und längerfristig die Sicherheit der Daten eines Unternehmens im Blick haben müssen bzw. an Optimierungsaufgaben arbeiten. Technische Vorkenntnisse sind nicht notwendig, aber von Vorteil.

Die Zukunft ist jetzt

Oft besteht der Eindruck, dass die Quantentechnologie erst in ferner Zukunft relevant sein wird, doch der Schein trügt. 2007 kam das erste System zur Quantenkryptografie auf den Markt, was vermuten lässt, dass die weitere Entwicklung wohl zügig voranschreiten wird. Expert*innen gehen außerdem davon aus, dass es in diesem Bereich keine Fast Follower gibt und Pionier*innen entscheidende Marktvorteile haben werden. Wer also über die nahe Zukunft von Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem neusten Stand bleiben will, muss sich bereits heute mit der neuen Technologie auseinandersetzen.

Anmeldungen sind über die Website der Technikum Wien Academy möglich: Quantentechnologie | Praxisseminar (technikum-wien.at)



Über die Technikum Wien Academy

Die Technikum Wien Academy, eine Marke der Technikum Wien GmbH, ist die Weiterbildungs- und Digitalisierungs-Akademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie bietet Seminare, Zertifizierungen, akademische Lehrgänge, postgraduale Master-Lehrgänge, Pre College-Programme für internationale Studierende sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen an. Darüber hinaus hat die Technikum Wien Academy seit 2005 Erfahrung mit der Abwicklung von Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den österreichischen Arbeitsmarkt.

Oberstes Ziel der Technikum Wien Academy ist es, lebenslanges Lernen an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Damit leistet sie vor dem Hintergrund des immer rascheren Technologiewandels einen bedeutenden Beitrag für die Innovationskraft und Effizienz von Unternehmen, um den Technologie- und Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken.

