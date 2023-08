Unerträgliche IST-Situation bei Geldanlage

Österreicher*innen verlieren im Schnitt 50 % der Gewinne durch hohe Vertriebskosten. Das Wiener FinTech fynup löst dieses Problem mit einem einzigartigen Komplett-Angebot.

Wien (OTS) - IST-Situation: Auch volkswirtschaftliches Problem

Bereits 2020 analysierte fynup über 50.000 Produkt-Kombinationen für eine große Kosten-Studie mit erschreckendem Ergebnis: Im Schnitt gehen 50 % der am Markt erwirtschafteten Gewinne durch hohe Kosten für Provisionen und Steuern verloren.

Derart hohe Einbußen durch Kosten sind nicht nur ein individuelles Problem, sondern auch ein volkswirtschaftliches: Wenn die so wichtige 3. Säule zur Altersvorsorge nicht funktioniert, vergrößert sich die Altersarmut. Ein Problem, dass wiederum alle betrifft.

Provisionen: Verbot heiß diskutiert

Europaweit fordern Konsumentenschutz und Aufsichtsbehörden ein generelles Verbot von Provisionen bei der Anlage-Beratung. Studien belegen klar: in Ländern mit Provisionsverbot erzielen Konsument*innen deutlich höhere Netto-Erträge.

Branchenvertreter und Produktanbieter hingegen wollen Provisionen um jeden Preis erhalten. Kein Wunder, denn Studien zeigen auch: Konsument*innen sind nicht bereit, transparente Honorare für Beratungen in der Höhe zu zahlen, wie sie es derzeit über Provisionen (unbemerkt) tun. Einnahmen der Finanzbranche sind also in Gefahr.

Lösung: Transparenz und Digitalisierung

„Das Problem wird nicht mit einem Provisionsverbot gelöst, sondern mit echter Transparenz“, sind die fynup-Gründer überzeugt. Verständliche Kosten führen automatisch zur Sensibilisierung und Reduktion. Die effiziente Umsetzung ist durchaus herausfordernd, geringe Kosten sind mit wirtschaftlichem Erfolg in Einklang zu bringen.

Möglich ist dieser Spagat nur mit Innovation und Technik. Das Wiener FinTech fynup hat eine Software und eine Methode entwickelt, die Konsument*innen befähigt, Geldanlage selbst zu machen. Bei Bedarf wird in einer Online-Beratung unterstützt, zusätzlich kann eine digitalisierte Betreuung über die Laufzeit gebucht werden.

Transformation: Verkäufer-Markt wird Käufer-Markt

Die positiven Effekte transparenter und verständlicher Kosten sind weitreichend. Hat man das Problem erkannt, steigt der Anreiz zur eigenen Finanzbildung: Wie kann ich hohe Kosten vermeiden? Das bringt wiederum mehr Wettbewerb und effizientere Angebote – ein volkswirtschaftlicher Gewinn.

Immer mehr wissen, dass man jetzt Produkte und Aussagen von Verkäufer*innen ganz einfach online prüfen kann – sogar direkt am Handy. Der Wandel des Verkäufer-Marktes in einen Käufer-Markt hat begonnen. Die Zeit des blinden Vertrauens ist vorbei. Erst recht, wenn es ums eigene Geld geht.

