StS Plakolm und NÖ Bauernbund fordern Eigentumsschutz ein

Plakolm/Nemecek: Perspektiven und Chancen bieten statt Leistung bestrafen

St.Pölten (OTS) - Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugend, sprach sich in einem Arbeitsgespräch mit dem niederösterreichischen Bauernbunddirektor Paul Nemecek klar für den Schutz bäuerlichen Eigentums aus.

„Der Schutz unserer Heimat und der Schutz unseres Eigentums sind eng verbunden mit dem Schutz unserer Freiheit. Ich bin daher ganz klar gegen eine Erbschaftssteuer. Das Gehalt wird zuerst besteuert - der Immobilienkauf wird mit dem Geld aus dem Gehalt nochmals besteuert und dann soll der Staat beim Tod auch noch einmal hingreifen. Das ist leistungsfeindlich und das lehne ich ab. Gerade für unsere Bäuerinnen und Bauern ist Eigentum die Grundlage, um ihrer Arbeit nachgehen zu können und damit die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln für alle Österreicher sicherstellen zu können“, stellt sich Jugendstaatssekretärin Plakolm klar an die Seite der Bäuerinnen und Bauern.

Programm für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger

Das Forderungspapier mit 5x5 Forderungen des NÖ Bauernbundes wurde zum heurigen Weltbauerntag am 1. Juni präsentiert. „Unsere Bäuerinnen und Bauern arbeiten an 365 Tagen im Jahr auf den Feldern und in den Ställen für unsere Lebensmittel. Sie verdienen unseren Dank und faire Arbeitsbedingungen. Mit diesen Forderungen wollen wir diese Arbeitsbedingungen sicherstellen und klar ist, nur so können wir uns auch in Zukunft selbst versorgen und sind nicht von ausländischen Importen abhängig“, betont Nemecek, für den das Programm ein klares Bekenntnis zur bäuerlichen Produktion, zur Wahrung der Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln in Österreich und für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger im Land ist:

„Wir müssen Perspektiven und Chancen für unsere Jugend, besonders im ländlichen Raum, bieten, den Eigentumsaufbau fördern und dürfen Leistung keinesfalls bestrafen. Eigentumssteuern sind und bleiben leistungsfeindlich, als ÖVP lehnen wir diese klar ab“, stellen Plakolm und Nemecek abschließend klar.

Weitere Informationen zum Forderungspapier finden sich unter www.noebauernbund-forderungen.at

