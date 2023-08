Presse-Aviso 9.9.2023 (15 Uhr): Einladung zum Presse-Gespräch mit CLEMENS UNTERREINER, dem neuen Intendanten der OPER BURG GARS

Gars am Kamp (OTS) - Mit September übernimmt der österreichische Bariton und Publikumsliebling, Kammersänger Clemens Unterreiner, die künstlerische Leitung der OPER BURG GARS. Damit beginnt eine neue Ära für das „Opernhaus des Waldviertels“, das im kommenden Jahr sein 35-jähriges Bestehen feiert.

Am Samstag, 09. September 2023, stellt sich Clemens Unterreiner im Rahmen eines Presse-Gesprächs als neuer Intendant in Gars am Kamp vor, spricht über seine Programmkonzeption, präsentiert den Titel seiner ersten Oper und gibt erste Einblicke in das weitere kulturelle Programm seiner Premierensaison 2024.

Anschließend besteht bei Fingerfood und einem Glas Wein die Möglichkeit, mit Clemens Unterreiner persönlich ins Gespräch zu kommen.



Ort: Burg Gars, Am Schlossberg, 3571 Gars am Kamp; Beginn: 15 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten unter: presse @ kultur-konjunktur.at

