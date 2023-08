Die MotoGP™ rast weiter bei ServusTV

Salzburger Privatsender bleibt bis 2026 exklusiver TV-Partner der spektakulärsten Motorrad-Rennserie der Welt

Salzburg (OTS) - Erfreuliche Nachrichten für alle Motorradfans in Österreich: ServusTV und der spanische Rechtevermarkter DORNA Sports verlängern ihre Partnerschaft zur MotoGP™ um weitere drei Jahre.

Seit 2016 gibt die MotoGP™ bei ServusTV Vollgas. Und das wird auch weiterhin so bleiben, denn ServusTV hat sich die exklusiven Rechte an der Rennserie in Österreich bis 2026 gesichert – und das in einem heiß umkämpften Marktumfeld. Das Rechtepaket umfasst plattformneutrale Übertragungsrechte für die Königsklasse MotoGP™, die Klassen Moto2, Moto3, sowie den Red Bull MotoGP Rookies Cup und den FIM Enel MotoE World Cup für TV, digital und mobil.

„MotoGP™ und ServusTV – das passt einfach perfekt zusammen. Motorradsport auf höchstem Niveau ist seit Jahren ein Erfolgsgarant bei ServusTV. Dass Dorna Sports trotz eines sehr kompetitiven Marktumfelds die erfolgreiche Zusammenarbeit mit uns als TV-Partner fortführen will, gibt unserem eingeschlagenen Weg mit höchster produktioneller und redaktioneller Qualität einmal mehr recht. Damit können wir den österreichischen Fans weiterhin die schnellste Rennserie der Welt präsentieren und bestätigen eindrucksvoll unseren Status als Heimat des Motorsports mit der MotoGP™, Formel 1 und vielen anderen top Rennserien,“ zeigt sich David Morgenbesser, Kommerzieller Direktor bei ServusTV, über die Rechteverlängerung erfreut.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit ServusTV bis 2026 verlängern und diese langjährige Partnerschaft fortsetzen können. Die MotoGP™ ist der aufregendste Motorsport der Welt und Partner wie ServusTV stellen sicher, dass unsere Millionen von Fans das bestmögliche Erlebnis haben, mit einer außergewöhnlichen Berichterstattung sowohl im Fernsehen als auch auf digitalen Plattformen. Das spiegelt sich bereits in den großartigen Zuschauerzahlen wider und ist auch eine große Hilfe auf der Suche nach neuen Fans - in dem Wissen, dass sie ein großartiges Schaufenster unseres Sports bekommen, wenn sie die MotoGP™ auf ServusTV in Österreich sehen", freut sich Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer von Dorna Sports über die weitere Zusammenarbeit mit ServusTV.

ServusTV erzielt in Österreich mit der MotoGP™ im Durchschnitt (Rennen aller Klassen) in der aktuellen Saison einen Marktanteil von neun Prozent, mit den Rennen der Top-Klasse MotoGP™ sogar 11,5 Prozent im Jahresschnitt (Zielgruppe 12+).

