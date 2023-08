Attacken auf Wohnungslose – Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „Es ist entsetzlich!“

Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer fordert nach Bluttaten Zivilcourage und Solidarität, das Rote Kreuz erweitert die Hilfsangebote

Wien (OTS) - Steigende Lebenshaltungskosten, Inflation, anhaltende und vergangene Krisen sorgen für große soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine steigende Zahl an notleidenden Menschen in Österreich, nicht zuletzt auch von wohnungslosen Menschen. Obdachlosigkeit ist durch tragische Vorfälle verstärkt zum Thema geworden.

In den vergangenen Wochen kam es in Wien zu mehreren Messerattacken auf wohnungslose Menschen, bei denen auch Todesfälle zu verzeichnen waren. Die Polizei vermutet einen Serientäter, die Ermittlungen dauern an. Das Rote Kreuz weitete als erste Reaktion die Angebote für Wohnungslose in der Bundeshauptstadt aus. So öffnete diese Woche der Landesverband Wien des Roten Kreuzes das Winternotquartier Haus Baumgarten (Baumgartner Höhe, Pavillon 35, 1140 Wien), hier werden zusätzliche Schlafplätze für Wohnungslose zur Verfügung gestellt.

Rotkreuz-Präsident Schöpfer fordert Menschlichkeit und Solidarität

„Die Angriffe auf wohnungslose Menschen in Wien sind erschütternd. Sie treffen Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Lage besonders verwundbar und schutzbedürftig sind. Es ist entsetzlich, dass solche Vorfälle inmitten unserer Gesellschaft passieren“, zeigt sich Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer von den Vorfällen betroffen. „Die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich ist eine traurige Tatsache. Das Rote Kreuz setzt sich für Menschen ein, die von Armut, sozialer Isolation, gesellschaftlicher Ausgrenzung und Gewalt betroffen sind.“

Schöpfer erinnert an universelle Werte im Umgang mit Menschen in Not: „Die Menschlichkeit muss immer im Vordergrund stehen. Helfen Sie Ihren Mitmenschen, wann immer es möglich ist. Schon kleine Gesten können große Wirkung haben. Zeigen Sie auch Solidarität und Zivilcourage, wenn Sie auf Missstände aufmerksam werden. Es ist besser, einmal zu viel hinzusehen, als zu wenig. Mit Ihrer Reaktion können Sie Menschenleben retten.“

So hilft das Rote Kreuz

Das Rote Kreuz stellt für Menschen in Not zahlreiche soziale Angebote zur Verfügung. So bietet die Spontanhilfe kurzfristige Unterstützung bei finanziellen Problemen. Ist die Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr leistbar, kann die Lebensmittelhilfe der Team Österreich Tafel in Anspruch genommen werden. Wohnungslose Menschen erhalten in der Bundeshauptstadt Wien im Tageszentrum „Das Stern“ tagsüber eine Aufenthaltsmöglichkeit, Beratung und Betreuung. Das Chancenhaus Hermes und das Haus Henriette sind weitere Betreuungsangebote für Wohnungslose.

Die Leistungen auf einen Blick:

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Gerald Richter

Presse- und Medienservice

+43158900153 +436645444619

gerald.richter @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at