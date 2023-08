4. Bezirk: Fahrbahnsanierung in zwei Abschnitten der Rechten Wienzeile

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. August 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten am Kreuzungsplateau Rechte Wienzeile/Preßgasse und in der Rechten Wienzeile unmittelbar nach der Kreuzung mit der Kettenbrückengasse im 4. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Rechten Wienzeile erfolgen zwischen 20 Uhr abends und 05 Uhr Früh unter Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens. Die Arbeiten in der Preßgasse erfolgen an zwei Tagen zwischen 07 Uhr und 17 Uhr. Die Preßgasse wird von Mühlgasse bis Rechte Wienzeile zur provisorischen Sackgasse. Die Autobuslinie 59A wird über die Heumühlgasse umgeleitet, die Haltestelle „Preßgasse“ wird vorübergehend vor Höhe Rechte Wienzeile Hausnummer 23 verlegt. Der Fußverkehr bleibt aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 4., Rechte Wienzeile Kreuzung Preßgasse und unmittelbar nach der Kreuzung mit der Kettenbrückengasse

Baubeginn: 22. August 2023

Geplantes Bauende: 01. September 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

