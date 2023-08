14. Bezirk: Sanierungsarbeiten in der Leyserstraße

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 22. August 2023, mit der Sanierung der Fahrbahn in der Leyserstraße von Gottfried-Alber-Gasse bis Dampierrestraße im 14. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Arbeiten kommt es zu keinen Einschränkungen für den Verkehr in Richtung Breitenseer Straße. Der Verkehr in Fahrtrichtung Hütteldorfer Straße wird über die Gottfried-Alber-Gasse, Tiefendorfergasse und Dampierrestraße umgeleitet. Die Einbahnführung in der Tiefendorfergasse und Dampierrestraße wird für die Baudauer umgedreht.

Baubeginn: 22. August 2023

Geplantes Bauende: 31. August 2023

Örtlichkeit der Baustelle: 14., Leyserstraße von Gottfried-Alber-Gasse bis Dampierrestraße

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at