KTM JUNIOR CUP: Neue Zweirad-Nachwuchsrennserie startet 2024 (+ FOTOS, ANHÄNGE)

Die neue Motorradrennserie für Talente aus dem DACH-Raum wurde am Red Bull Ring präsentiert.

Spielberg (OTS) - Die weltbesten Rider der MotoGP™ gastieren am Wochenende im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft am Red Bull Ring. Genau dorthin wollen in Zukunft auch die Talente der neu ins Leben gerufenen Serie KTM Junior Cup powered by ADAC, die heute (Freitag, 18. August) im Rahmen des Motorrad Grand Prix von Österreich am Spielberg präsentiert wurde. Die neue Rennserie ist Teil des DORNA-Programmes „Road to MotoGP“ und startet 2024.

