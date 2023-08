Globe veröffentlicht verbesserte Umweltrichtlinie und setzt sich für Kreislaufwirtschaft und verantwortungsvollen Umgang bei Produktion sowie Konsum ein

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Die führende philippinische Plattform für digitale Lösungen, Globe, hat eine überarbeitete umweltfreundliche Nachhaltigkeitsrichtlinie veröffentlicht, welche die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft unterstreicht, indem sie bewussten Konsum, nachhaltige Produktion, Kohlenstoffreduzierung, Ressourceneffizienz und umfassende Abfallmanagementstrategien hervorhebt.

Die verbesserte Richtlinie unterstützt das philippinische Gesetz zur erweiterten Herstellerverantwortung von 2022, das großen Unternehmen vorschreibt, 20 % des von ihnen im Jahr 2022 auf den Markt gebrachten Kunststoffs wiederzuverwerten. Diese angestrebte Verwertungsquote soll bis 2028 auf 80 % erhöht werden.

„Globe steht bei der Annahme nachhaltiger Praktiken in unseren Betrieben an vorderster Front. Mit einer verbesserten Umweltrichtlinie zur Kreislaufwirtschaft, die unsere Prozesse und Produkte mit der Forderung nach einem verantwortungsvolleren Konsum in Einklang bringt, gehen wir noch einen Schritt weiter", verkündete Yoly Crisanto, Leiterin der Abteilungen für Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation bei der Globe Group.

„Unsere Initiativen zur Kreislaufwirtschaft werden unser Markennetzwerk einbeziehen, um unsere Kunden an nachhaltige Praktiken zu gewöhnen. Dies hat das Potenzial, die Nachhaltigkeitspraktiken unter den Nutzern von Globe weiter auszubauen und sie zu einem Teil ihres täglichen Lebens zu machen", fügte sie hinzu.

Hier sind einige der Initiativen des Unternehmens zur Förderung der Kreislaufwirtschaft:

Einführung der Eco-SIM, die zu 100 % aus recycelten Materialien besteht, für neue Postpaid-Konten aus dem Jahr 2022;

Ersatz von fast fünf Millionen herkömmlichen Planen durch das umweltfreundlichere Material Steinpapier; und

Einführung des neuen Verpackungsdesigns für die Produktlinie GFiber Prepaid WiFi von Globe mit dem Ziel, die restlichen Produkte der Reihe „Globe At Home" auf verwertbare und wiederverwendbare Materialien umzustellen. Die innovativen Verpackungen können in Form eines Laptop-Ständers wiederverwendet werden, um die Lebensdauer zu verlängern, zusätzlich wurden sie so umweltfreundlich wie möglich hergestellt.

Globe hat außerdem folgende Maßnahmen zur Reduzierung von Kunststoff- und Papierabfällen ergriffen:

„Wag sa Single-Use Plastics"-Programm (WasSUP) – Einsatz zur Kunststoff-Reduktion unter den Mitarbeitern und Konzessionären in den Büros:

- Standardisierung bargeldloser Transaktionen per GCash - Schaffung von Anreizen für Mitarbeiter, um wiederverwendbare Behälter in der Cafeteria des

Unternehmens zu nutzen - Ermutigung der Konzessionäre, die Verwendung von Einwegplastik zu vermeiden, wo immer dies möglich ist (d.h. biologisch abbaubare Optionen für Utensilien einbeziehen oder mehr wiederverwendbare

Optionen wählen)



Weiterhin hat Globe kürzlich einen Beitrag zum Strategiepapier der GSMA zur Kreislaufwirtschaft für Mobilgeräte geleistet. Im Rahmen des E-Waste-Zero-Programms des Unternehmens wurden im Jahr 2022 mehr als 191.000 Kilogramm Elektroschrott gesammelt und recycelt, womit sich die Gesamtmenge seit 2014 auf über 1,8 Millionen Kilogramm erhöht hat. In diesem Jahr ging Globe eine Partnerschaft mit CompAsia ein, die es ermöglicht, alte Dienstgeräte von Mitarbeitern erneut zu vermarkten, anstatt

sie zu entsorgen.

Globe ist sich bewusst, dass es kollektives Handeln braucht, um sich wirklich um die Umwelt kümmern zu können, und hat daher in Zusammenarbeit mit dem WWF auf den Philippinen die Online-Lernplattform Camp Kalikasan ins Leben gerufen. Sie umfasst interaktive Übungen und Lernmodule, die verantwortungsvolle Umweltpraktiken fördern, dies schließt Themen wie Abfallmanagement, Energieeffizienz, Klimawandel und Biodiversität ein.

„Bei unserem Ansatz zum Klimaschutz dreht sich alles um Zusammenarbeit", erklärte Crisanto. „Über digitale Lösungen hinaus geben wir unseren Kunden und anderen Beteiligten die Werkzeuge und das Wissen an die Hand, um Nachhaltigkeit auch weiterhin zu praktizieren."

Globe fordert alle dazu auf, sich aktiv an einem bewussten Konsum und nachhaltigen Produktionspraktiken zu beteiligen. Werden Sie Teil von Camp Kalikasan und nutzen Sie das „Waste Management Module", um mehr über Kunststoff und korrekte Abfallwirtschaft zu erfahren. Spenden Sie Ihre alten Mobiltelefone und Breitbandgeräte über das E-Waste-Zero-Programm von Globe. Die Standorte der Abgabestellen finden Sie hier.

Weitere Informationen über Globe finden Sie auf www.globe.com.ph.

Informationen zu Globe Globe ist ein führendes Full-Service-Telekommunikationsunternehmen auf den Philippinen und ist mit dem Aktiensymbol GLO an der PSE börsennotiert. Das Unternehmen bedient die Telekommunikations- und Technologiebedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden mit einer ganzen Reihe von Produkten und Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Breitband, Datenkonnektivität, Internet und Managed Services. Das Unternehmen hat großes Interesse an Finanztechnologie, digitalen Marketinglösungen, Risikokapitalfinanzierungen für Start-ups und der virtuellen Gesundheitsversorgung. Im Jahr 2019 wurde Globe Unterzeichner des United Nations Global Compact und verpflichtete sich damit, universelle Nachhaltigkeitsprinzipien zu implementieren. Seine Hauptanteilseigner sind Ayala Corporation und Singtel, anerkannte

Branchenführer im Land und in der Region.



