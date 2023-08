Homeinvasion

87-Jähriger in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 17.08.2023, 14:45 Uhr

Vorfallsort: 2., Ennsgasse

Sachverhalt: Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach drei bislang unbekannten Männern. Sie stehen im Verdacht, sich am gestrigen Nachmittag durch einen Trick Zutritt zur Wohnung eines 87-jährigen Mannes verschafft zu haben. Sie täuschten dem Mann vor, sie müssten nach einem Wasserschaden im Haus die Wohnung wegen etwaiger Schäden begutachten. Nachdem der 87-Jährige die Männer in die Wohnung gelassen hatte, sollen sie ihn zu Boden gestoßen und gefesselt haben. Anschließend sollen sie einen Möbeltresor aus der Verankerung gerissen und diesen samt Inhalt mitgenommen haben.

Der betagte Mann konnte sich selbst befreien, ein Nachbar verständigte die Polizei. Eine Sofortfahndung nach den mutmaßlichen Tätern blieb bislang erfolglos.

Das sichtlich geschockte Opfer erlitt bei der Tat leichte Abschürfungen an den Armen und Beinen.

Die mutmaßlichen Täter beschreibt der Mann wie folgt:

• unmaskiert

• mittleres Alter

• ca. 175 – 185 cm groß

• dunkel bekleidet

Einer soll auffällig muskulös und mit einer braunen Jacke bekleidet gewesen sein.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten.

Prävention: • Lassen Sie fremde Personen nicht in die Wohnung bzw. ins Haus.

• Haben Sie möglichst wenig Bargeld zuhause.

• Wenn möglich, niemandem über das im Haus oder in der Wohnung befindliche Eigentum erzählen.

