Career Start Messe der FH Technikum Wien: Anmeldung für Unternehmen noch kurze Zeit möglich

Die Career Start ist eine 4-tägige Karriere-Veranstaltung, in der Unternehmen auf technische Studierende treffen, Recruiting Gespräche führen und erste Kontakte knüpfen.

Wien (OTS) - Die Messe findet von 17. - 19. Oktober an der FH Technikum Wien statt. Unternehmen sind eingeladen, sich an einem Tag von 10:00 – 15:00 Uhr an einem Stand zu präsentieren. Anschließend laden die Fakultäten und die Technikum Wien Academy zum Networking bei einem Glas Sekt in der Aula ein.



Um noch freie Plätze zu ergattern, sollten sich Unternehmen möglichst bald anmelden: Der erste Tag ist bereits ausgebucht.



Die Anmeldung erfolgt unter https://www.technikum-wien.at/career-start-fur-unternehmen/

Anmeldeschluss ist per 23.8.2023 um 12 Uhr - oder sobald alle Plätze vergeben sind.



Rückfragen & Kontakt:

Ing. Hannes Huber, BA

Marketing & Communications

+43 664 889 609 58

hannes.huber @ technikum-wien.at