Die Wiener Stadthalle – Verbindet seit 1958!

Wien (OTS/RK) - Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, ist Österreichs größtes Veranstaltungszentrum und zählt zu den Top 10 Arenen in Europa. Planen Sie Ihre Betriebs- oder Weihnachtsfeier mit der Wiener Stadthalle – der perfekten Location für nahezu jeden Anlass.

Auch mehr als 60 Jahre nach der Eröffnung bewährt sich die herausragende Architektur von Stararchitekt Roland Rainer und setzt Entertainment keine Grenzen. Sechs unabhängig voneinander wie auch gemeinsam bespielbare Hallen ergänzen sich gegenseitig und bilden eines der traditions- und facettenreichsten Veranstaltungszentren Europas für jedes Eventformat – egal ob Rockkonzert, Messe, Sportevent, Fernsehshow, Firmenfeier, B2B-Event oder Kongress. Die erfahrenen Teams der Wiener Stadthalle beraten bei der Planung jeder Veranstaltungsart.

Flexible Hallen

Die Halle D stellt das Herzstück der Stadthalle dar. Mit 92 m Länge, 17 m Höhe und flexiblen Tribünen-Elementen ist die Halle D maximal vielseitig und kann in den verschiedensten Versionen bespielt werden. Die Kapazität beträgt bis zu 16.000 Besucher*innen.

Die arenaartig ansteigende Sitzanordnung der Halle F gewährleistet eine optimale Sicht von allen Plätzen auf die Bühne. Eine integrierte Induktionsschleife ermöglicht Träger*innen von entsprechend ausgestatteten Hörgeräten, Audiosignale störungsfrei und in einer optimierten Klangqualität zu empfangen. Dank der höhenverstellbaren Bühne, dem umfassenden Technikangebot und der hochwertigen Ausstattung ist die Halle F beliebter Veranstaltungsort für Konzerte, Musicals, Tanzshows, Kabaretts, Kleinkunst, Vorträge, Tagungen, und Hauptversammlungen.

Die Halle E eignet sich für die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate, wie Messen, Ausstellungen, Vorträge, Betriebsfeiern, VIP-Empfänge und vieles mehr und ist optimal mit Veranstaltungen in der Halle D kombinierbar!

Die gute Raumaufteilung des Studio F bietet unendlich viele Möglichkeiten für die Nutzung der völlig neu gestalteten Fläche. Ideal für außergewöhnliche Ausstellungen und Präsentationen.

Weihnachtsfeier jetzt planen!

Feiern Sie dort Weihnachten, wo die größten Stars ihre Fans begeistern! Mit rund 300 Events aus Kunst und Kultur, Sport und Unterhaltung begeistert das Team der Wiener Stadthalle jährlich rund eine Million Besucher*innen und garantiert durch diese jahrelange Erfahrung eine gelungene Weihnachtsfeier.

Zum Beispiel bietet die multifunktionale Halle E der Wiener Stadthalle mit ihrer Fläche von rund 1.800 m2 den idealen Rahmen für Weihnachtsfeiern ab 200 Personen. Für kulinarische Gaumenfreuden und die Detailorganisation kümmert sich das Partnerunternehmen Gerstner Catering mit jahrelanger Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl.

Nachhaltigkeit

Die Wiener Stadthalle ist seit rund einem Jahr EMAS-zertifiziert und mit den in der Umwelterklärung gesetzten Zielen zur Einsparung von Strom und Wasser sowie der Bewusstseinsbildung zu ressourcenschonendem Handeln kann eine kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes erzielt werden. Während unter Wiens größtem Dach für Kultur und Entertainment gerockt, performt oder gefeiert wird, wird obenauf Strom erzeugt: Die neue Photovoltaikanlage am Dach der Halle D erzeugt pro Jahr rund 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom, das entspricht dem jährlichen Verbrauch von 580 Ein-Personen-Haushalten in Wien.

