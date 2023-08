Sozial- und Familienleistungen steigen 2024 um 9,7 Prozent

Rauch: “Automatische Erhöhung sichert Familien mit geringem Einkommen finanziell ab”

Wien (OTS) - Die Sozial- und Familienleistungen werden im kommenden Jahr um 9,7 Prozent steigen. Das gab Sozialminister Johannes Rauch am Freitag bekannt. Die Erhöhung richtet sich nach der Inflationsrate von August 2022 bis Juli 2023. “Die automatische Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen ist ein Meilenstein. Mit der Erhöhung sichern wir besonders die Familien mit geringen Einkommen finanziell ab”, betont Rauch. Zur Erhöhung von Pensionen und Sozialhilfe werde es in den kommenden Wochen noch Gespräche in der Regierung geben, kündigte Rauch an. Auch für sie liegt der gesetzliche Anpassungsfaktor bei 9,7 Prozent. ****

Am 1. Jänner 2024 werden die Sozial- und Familienleistungen zum zweiten Mal automatisch erhöht: Sie steigen um 9,7 Prozent - das entspricht der durchschnittlichen Inflation der Monate August 2022 bis Juli 2023. Nach Berechnungen des Sozialministeriums liegen die Kosten des Bundes dafür bei rund 665 Millionen Euro. Zusätzlich profitieren viele Menschen von der Abschaffung der kalten Progression.

Auch die Leistungen aus dem bereits beschlossenen “Paket gegen Kinderarmut” bleiben im kommenden Jahr bestehen: Alle Bezieher:innen von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe und Ausgleichszulage sowie Alleinverdiener:innen mit einem Monatseinkommen bis 2000 Euro brutto erhalten 60 Euro pro Kind und Monat befristet bis Ende 2024.

Besonders Menschen mit geringem Einkommen profitieren von diesen Maßnahmen massiv: Eine Alleinverdienerin mit Kind - zum Beispiel als Kassierin im Supermarkt mit 900 Euro netto pro Monat, deren Teilzeiteinkommen durch die Sozialhilfe aufgestockt wird - profitiert so mit rund 130 Euro pro Monat. Eine Familie mit geringem Einkommen und drei Kindern - 1600 Euro netto pro Monat - erhält knapp 400 Euro pro Monat mehr.

Investition in die Zukunft



“Besonders in Zeiten hoher Inflation ist die Valorisierung der Sozialleistungen enorm wichtig”, betont Sozialminister Rauch. “Nur so ist die automatische Erhöhung gesichert. Zuvor sind viele Leistungen ja nur sehr unregelmäßig alle paar Jahre erhöht worden.” Sozial- und Familienleistungen hätten in den Krisen der vergangenen Jahre sichergestellt, dass die meisten Menschen in Österreich ihren Lebensstandard halten konnten. Rauch: “Die Ausgaben für die Erhöhung sind eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.”

Die sogenannte “Valorisierung” betrifft Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Mehrkindzuschlag, Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus, Kranken-, Rehabilitations- und Wiedereingliederungsgeld, Umschulungsgeld sowie Studienbeihilfe und Schülerbeihilfe.

Gesetzlicher Anpassungsfaktor für Pensionen steht fest

Auch Pensionen und die Sozialhilfe werden im kommenden Jahr kräftig steigen. Für sie gilt derselbe gesetzliche Anpassungsfaktor von 9,7 Prozent. Zur genauen Ausgestaltung der Erhöhung bei Pensionen und Sozialhilfe werden in den kommenden Wochen noch Gespräche in der Regierung stattfinden, kündigt Sozialminister Rauch an. Die Kosten für eine Erhöhung um 9,7 Prozent werden nach Berechnungen des Sozialministeriums rund 5,3 Milliarden Euro betragen (ohne Beamtenpensionen).

