SPÖ Kärnten trauert um Josef Schantl

Kaiser, Rohr, Sucher: Das Wohl seiner Mitmenschen stand bei seinem Handeln stets im Mittelpunkt. Im Namen der SPÖ Kärnten sprechen wir der Familie Schantl unser aufrichtiges Beileid aus

Klagenfurt (OTS) - Tief betroffen zeigt sich die die Kärntner SPÖ vom Ableben des sozialdemokratischen Spitzenpolitikers und ehemaligen Landtagspräsidenten Josef Schantl, der im Alter von 94 Jahren verstorben ist.

"Das Wohl seiner Mitmenschen stand bei seinem Handeln stets im Mittelpunkt. Als überzeugter Europäer hat er während seiner aktiven politischen Laufbahn die gesellschaftliche und politische Entwicklung Kärntens maßgeblich geprägt", betont der Landesparteivorsitzende der SPÖ Kärnten, Landeshauptmann Peter Kaiser.

„Landtagspräsident Josef Schantl war ein Politiker der seinen Abgeordnetenkolleginnen und – Kollegen stets wertschätzend und respektvoll begegnet ist und deshalb genoss er besonders als Präsident höchste Wertschätzung und Anerkennung über alle Parteigrenzen hinweg“, sagt Landtagspräsident Reinhart Rohr über seinen lieben Freund und Präsidentenkollegen.

"Im Namen der SPÖ Kärnten sprechen wir der Familie Schantl unser aufrichtiges Beileid aus. Wir wünschen ihnen von Herzen, dass die Erinnerungen an die vielen schönen gemeinsamen Stunden ihnen Kraft für die Zukunft verleihen und sie optimistisch nach vorn blicken können", so LH Kaiser, Rohr und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

Josef Schantl wurde am 1. Juni 1929 in Leoben geboren. Nach seinem Schulabschluss zog er in die Heimat seiner Mutter nach Ottmanach und begann seine berufliche Laufbahn als Schlosser und Techniker in Klagenfurt. Im Jahr 1970 wurde Schantl in den Kärntner Landtag gewählt. Von 1979 bis 1983 bekleidete er das Amt des Dritten Präsidenten und anschließend bis 1989 das des Ersten Präsidenten des Kärntner Landtags. Schantl übernahm außerdem zahlreiche Gewerkschafts-, Betriebs-, Sport- und Wirtschaftsfunktionen. Unter anderem war er über viele Jahre hinweg als Zentralbetriebsratsvorsitzender der Landeskrankenhäuser tätig. Besonders hervorzuheben sind seine Verdienste im Bereich der Europahäuser Österreichs. Schantl war über 40 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Europahauses Klagenfurt und diente 15 Jahre als Präsident der Europahäuser Österreichs. Josef Schantl war über 70 Jahre Mitglied der SPÖ und wurde mit der Viktor Adler Plakette, der höchsten Auszeichnung der österreichischen Sozialdemokratie, geehrt.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.