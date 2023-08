Wiener Polizei - Auslobung von € 10.000,-

Für Hinweise zur Klärung der Angriffe auf wohnungslose Personen

Wien (OTS) - Vorfallszeit:

1) 12.07.2023, 07:40 Uhr

2) 22.07.2023, 03:40 Uhr

3) 09.08.2023, 02:00 Uhr

Vorfallsort:

1) 20., Handeslkai 54

2) 2., Venediger Au 10

3) 8., Hernalser Gürtel 22

Wie die Wiener Polizei bereits mehrfach in der Vergangenheit berichtete, wurden drei wohnungslose Personen in den letzten Wochen von einer derzeit unbekannten Täterschaft im öffentlichen Raum attackiert. Alle drei, ein 56-Jähriger (Fall 1), eine 51-Jährige (Fall 2) und ein 55-Jähriger (Fall 3) wurden in den Nachtstunden angegriffen und haben dadurch zahlreiche Stich- und Schnittwunden davongetragen. Der 55-Jährige und der 56-Jährige haben diese Angriffe nicht überlebt, die 51-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, welches sie mittlerweile wieder verlassen konnte.

Aufgrund der ähnlichen Verletzungsmuster und der Tatsache, dass die Taten alle in den Nachtstunden und an wohnungslose Personen begangen worden sind, geht das Landeskriminalamt (LKA) Wien davon aus, dass diese Taten in Zusammenhang stehen und von der gleichen Täterschaft begangen worden sind.

Die Beamten des Landeskriminalamt Wien ermitteln auf Hochtouren. Es werden derart vielen Spuren und Hinweisen nachgegangen, dass die verschiedenen Ermittlungsbereiche des LKA Wien bereichsübergreifend zusammenarbeiten, um so rasch als möglich neue Erkenntnisse gewinnen zu können.

Die Ermittler sind auch mit den entsprechenden Betreuungseinrichtungen in engem Austausch und es besteht eine gute Zusammenarbeit.

Weiters wurden Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst sensibilisiert und legen gerade in den Nachtstunden erhöhte Aufmerksamkeit auf Örtlichkeiten, an denen bekannt ist, dass Wohnungslose unter freiem Himmel nächtigen.

Trotz akribischer und intensiver Ermittlungsarbeiten, wie unter anderem der Bearbeitung der bereits eingegangenen Hinweise, Anforderungen und Auswertungen von Videomaterial aus öffentlichen Kameras und Befragungen von Personen, konnten bisher keine konkreten Hinweise zu der unbekannten Täterschaft gewonnen werden.

Aus diesem Grund ersucht die Wiener Polizei nun erneut um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Für Hinweise, die zur Ausforschung der Täterschaft führen, wird vom Verein der Freunde der Wiener Polizei nun ein Geldbetrag in der Höhe von € 10.000,- ausgelobt.

Hinweise werden streng vertraulich behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 33800 erbeten.

Insbesondere folgende Fragen werden an die Bevölkerung gerichtet:

• Hat jemand in den Nachstunden des 12. Juli, 22. Juli und des 9. August 2023 im Bereich des Treppelweges am Handelskai, rund um den Praterstern insbesondere im Bereich des Venediger Au Parks und/oder im Bereich des Hernalser Gürtels verdächtige und/oder sachdienliche Wahrnehmungen gemacht?

• Wurde jemandem von diesen Taten berichtet oder hat jemand gehört, dass eine Person mit einschlägigem Täterwissen darüber geredet hat?

Personen die im Zusammenhang mit diesen Taten stehen werden aufgefordert sich bei der Polizei zu melden. Ein Geständnis oder die Mitwirkung an der Klärung der Fälle kann ein erheblicher Strafmilderungsgrund sein.

Mord verjährt nie, daher werden die Ermittlungen auch niemals eingestellt. Strafbar ist nicht nur die Begehung des Mordes an sich, sondern auch jeder Beitrag dazu.

Die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten liegt in Österreich bei weit über 90%.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Barbara Gass

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at