Das „Sommerkabarett“ mit einer ORF-Premiere: „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ am 18. August in ORF 1

Anschließend „Was gibt es Neues? – Classics“

Wien (OTS) - Benedikt Mitmannsgruber präsentiert im ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag, dem 18. August 2023, die besten und lustigsten Auszüge aus seinem aktuellen Programm. Die ORF-Premiere von „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ sorgt um 20.15 Uhr in ORF 1 für Lacher am laufenden Band. Anschließend um 21.20 Uhr rätseln in den „Was gibt es Neues? – Classics“ Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis, Severin Gröbner, Sonja Pikart und viele mehr u. a. über die Nasenschleuder und den Fallstreifen.

„Benedikt Mitmannsgruber: Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber““ um 20.15 Uhr

Der Künstler mit dem markantesten Schnauzbart Österreichs erzählt in seinem zweiten Bühnenprogramm vom Aufwachsen im Mühlviertel und dem dazu passenden Männerbild, dem er als „sensibler Losertyp“ nicht entsprechen will und kann. Im Norwegerpulli zu jeder Jahreszeit – Benedikt Mitmannsgruber ist der Shootingstar der jungen österreichischen Kabarettszene.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.20 Uhr

Die kuriosesten Fragen, die verrücktesten „Dinge der Woche“ und die witzigsten Antworten vergangener Sendungen: In dieser Ausgabe der „Was gibt es Neues? – Classics“ rätseln Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis, Severin Gröbner, Sonja Pikart, Günther Lainer, Florian Scheuba, Joachim Brandl und mehr u. a. über folgende Fragen: Was ist eine Nasenschleuder? Warum haben Menschen in Malaysia einen lila Finger? Warum findet man in alten amerikanischen Häusern oft Rasierklingen? Und Miriam Hie stellt die Promifrage: Was ist ein Fallstreifen?

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick

25. August: ORF-Premiere „Sonja Pikart: Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“

1. September: ORF-Premiere „Pratersterne Hochschaubahn“ mit Hosea Ratschiller, Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und Wiener Blond

8. September: ORF-Premiere „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“

15. September: „Gernot Kulis: Herkulis“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Des Bullis Kern“, die die besten Nummern aus der bereits 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl vereint.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at