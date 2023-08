Kane-Wahnsinn zum Bundesliga-Auftakt am Freitag um 19:45 Uhr LIVE auf Joyn & PULS 24

Fußball-Leckerbissen auf Joyn & PULS 24: Saisoneröffnungsspiel Bremen-Bayern mit Carina Wenninger als Stargast am Freitag, 18. August um 19:45 Uhr live auf Joyn & PULS 24.

Wien (OTS) - Internationaler Top-Fußball aus der Deutschen Bundesliga live und kostenlos auf Österreichs SuperStreamer Joyn und im TV auf PULS 24. Im Saisoneröffnungsspiel der Deutschen Bundesliga empfängt der SV Werder Bremen Meister Bayern München am Freitag, den 18. August um 19:45 Uhr live auf Joyn & PULS 24. Ausnahmezustand in München: Nach dem Transfer-Coup soll Starstürmer Harry Kane die Bayern zu wichtigen drei Punkten schießen.

Stargast und Expertin im Studio wird die ehemalige ÖFB-Damen-Kapitänin und 127-fache ÖFB-Teamspielerin Carina Wenninger sein, die 15 Jahre erfolgreich bei Bayern gespielt und nach ihrem Karriereende mit Anfang Juli ihren Job als Managerin der Frauen-Bundesliga angefangen hat. Sie wird auch spannende Einblicke und Expertisen zur Frauen-Fußball-WM liefern.



Bremen gegen Bayern ist das Rekord-Duell, denn keine andere Partie gab es in der Bundesliga-Geschichte öfter. Zum 113. Mal treffen sich die Klubs zum Nord-Süd-Gipfel. Die Bilanz spricht mit 60 Siegen bei 26 Niederlagen klar für den Rekordmeister. Bei Werder stehen mit Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid zwei Österreicher im Kader und sie treffen auf Bayern-Neuzugang Konrad Laimer. Die Bayern stehen nach der 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig bereits zum Saisonstart gehörig unter Druck. Transfer-Hammer: Englands Star-Stürmer Harry Kane soll dem Team von Trainer Thomas Tuchel nach der Supercup-Enttäuschung zum Erfolgserlebnis verhelfen. Auch der SV Werder Bremen braucht nach dem Pokal-Aus gegen Drittligist Viktoria Köln dringend ein positives Resultat. Es ist alles angerichtet für ein packendes Duell zum Saisonauftakt live auf Joyn & PULS 24.



Das PULS 24 SPORT-Team berichtet live aus den Stadien und aus dem Studio in Wien.



Saisoneröffnungsspiel Deutsche Fußball-Bundesliga live auf Joyn & PULS 24:

SV Werder Bremen vs. FC Bayern München | Freitag, 18. August 2023 um 19:45 Uhr



Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Field Reporter: Mario Hochgerner

Expert:innen: Carina Wenninger & Johnny Ertl

Die Deutsche Fußball-Bundesliga live auf Joyn, puls24.at, PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Das ist Joyn

Joyn ist Österreichs neuer kostenloser SuperStreamer. Joyn bietet 50+ Premium Live-Channels, ein riesiges On-Demand Angebot mit über 15 Mediatheken, exklusive 7-Tage-Previews, Serien, Filme, Shows sowie über 30 Radiosender. Joyn ist ab sofort auf www.joyn.at und in allen App-Stores und auf allen Plattformen verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com