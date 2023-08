Presseeinladung: Kick Off 27. Restaurantwoche österreichweit!

22. August 2023 | 10:00 Uhr | Restaurant stadt.Allee, Mariahilfer Str. 101, 1060 Wien

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,



wir laden Vertreter:innen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich zum Kick Off Presseevent von „Die Restaurantwoche“ am 22.August ein!

Nach der ersten erfolgreichen und österreichweiten Restaurantwoche in diesem Frühjahr, findet nun erneut das größte Kulinarik-Event mit der neuen Rekordteilnehmerzahl von über 110 Spitzenrestaurants im ganzen Land statt.

Treffen Sie Vertreter:innen der teilnehmenden Restaurants, Sponsor:innen und Organisator:innen der Restaurantwoche.



Datum: 22. August 2023

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Restaurant stadt.Allee, Mariahilfer Str. 101, 1060 Wien



Ihre Gesprächspartner:innen vor Ort:

Bernhard Macher | Leiter Vertrieb LEH + Gastronomie Anker Brot

Emilie Butko | Cognac Ferrand

Markus Danninger | Chef & Sommelier - Moser Alm (1 Haube, Oberösterreich)

Patrick Lentavitsch | Restaurantleiter - Die Schmauserei (2 Hauben, Niederösterreich)

Miridon Berisha COO | Miteigentümer LITUS Group

Dominik Holter | Veranstalter der Restaurantwoche



Moderatorin: Jacqueline Knollmayr



Wir bitten um eine Akkreditierung per E-Mail an maximilian.rothermund @ culinarius.at bis spätestens 21.08.2023.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Sie am Dienstag, den 22. August begrüßen zu dürfen!

Rückfragen & Kontakt:

Maximilian Rothermund, B.A.

Account Manager | Business Consultant

+43 (0) 664 1379672

maximilian.rothermund @ culinarius.at