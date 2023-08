Paysafe bietet Kunden eine attraktive Alternative zum Bankkonto

„Account & Card“ ermöglicht Kunden eine umfangreiche Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten mit branchenführender Flexibilität bei der Einzahlung

Wien (OTS) - paysafecard, die Prepaid-Lösung der führenden Zahlungsplattform Paysafe (NYSE: PSFE), ist seit mehr als 20 Jahren als sichere und bequeme bargeldbasierte Online-Bezahlmethode bekannt. Nun bietet paysafecard mit „Account & Card“ eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Bankkonten und Neo-Banken. Auch dieser neue Service zeichnet sich durch Sicherheit und einfache Kostenkontrolle aus, weil nur das bereits gekaufte Guthaben ausgegeben werden kann.

paysafecard mit „Account & Card“ bietet eine Fülle praktischer Funktionen:

Begleichung von Rechnungen durch Überweisungen und Abbuchungen

Kontaktlose Zahlungen

Sofortige Peer-to-Peer Zahlungen

Zahlungen für Abonnements

Bargeldbehebung

Zahlung mit dem Smartphone über Google Pay (und später auch Apple Pay)

Debit Mastercard Zahlungen weltweit, online und in Geschäften



Die Nutzung von „Account & Card“ steht allen paysafecard Kunden in Österreich zur Verfügung. Neben der Möglichkeit, den Service als Alternative zum Bankkonto oder zur Trennung der Ausgaben zu nutzen, können Kunden jetzt auch auf ihren Transaktionsverlauf zugreifen, um ihre Ausgaben besser zu verwalten. Weiters bietet Paysafe umfangreiche Flexibilität bei der Kontoaufladung mit Bargeld über die weitverbreiteten eCash-Lösungen paysafecard und Paysafecash, sowie über kostenlose Banküberweisungen.

Megan Oxman, welche den Bereich Digital Wallets bei Paysafe leitet, kommentiert: "Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Entwicklungen und Produktinnovationen. „Account & Card“ öffnet unseren Kunden die Tür zu einer ganz neuen Art von bargeldfinanzierten Zahlungsmethoden und bietet ihnen eine Alternative zum traditionellen Bankkonto. Das ist ein bahnbrechender Service für die beträchtliche Anzahl von Menschen, die für alltägliche Zahlungen auf Bargeld angewiesen sind oder Online-Zahlungen nicht gerne direkt von ihren herkömmlichen Bankkonten tätigen.“



Über Paysafe

Paysafe (NYSE:PSFE) (PSFE.WS) ist eine führende Zahlungsplattform mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz bei der Betreuung von Händlern und Konsumenten in der globalen Unterhaltungsbranche. Das zentrale Ziel von Paysafe ist es, Unternehmen und Konsumenten zu vernetzen, um nahtlose Zahlungsabwicklungen zu ermöglichen. Dabei wird auf branchenführende Expertise im Processing, bei Digital Wallets und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsverkehr, einem jährlichen Transaktionsvolumen von 130 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 und rund 3.300 Mitarbeitern in mehr als 12 Ländern, verbindet Paysafe weltweit Unternehmen und Konsumenten durch 100 Zahlungsarten in mehr als 40 Währungen. Die Lösungen von Paysafe werden über eine ganzheitliche Plattform bereitgestellt und sind auf mobile Transaktionen, Echtzeit-Analysen und das Zusammenwachsen von stationären- und Onlinezahlungen ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.paysafe.com

