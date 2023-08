SPÖ-Zwander zu NÖVP-Danninger: Immer nur Neinsagen ist einfach viel zu wenig für Niederösterreich

NÖVP lehnt Zins-Deckel und Übergewinnsteuer ab, legt aber selbst keinen Plan zur Bekämpfung von Kredit-Explosion und Teuerung vor.

St. Pölten (OTS) - "Es herrscht sicher über alle Parteigrenzen hinweg Einigkeit, dass die in die Höhe geschnellten Kreditzinsen und überhaupt die Teuerungswelle eine massive Bedrohung und ein Unsicherheitsfaktor für die Mittelschicht in Niederösterreich sind. Gar keine Einigkeit herrscht hingegen beim Umgang mit diesem Problem. Während SPNÖ-Landesparteichef Sven Hergovich mit Zins-Deckel und Übergewinnsteuer einen soliden Vorschlag erarbeitet hat, wie die Politik die Menschen in Niederösterreich wirksam entlasten könnte, kommt von der NÖVP wieder einmal nur ein lautes: NEIN", kritisiert Wolfgang Zwander, Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ. Und weiter: "Die SPNÖ wäre neben ihren eigenen Vorschlägen über jede weitere gute Idee zur Entlastung der Menschen dankbar, aber von der ÖVP kommt nichts -außer Kritik an der SPÖ und massives Bremsen beim geförderten Wohnbau. Während führende Ökonominnen und Ökonomen die Vorschläge der SPNÖ unterstützen und mittlerweile selbst die UNO die Arbeit des studierten Volkswirts Hergovich als vorbildlich lobt, bewegt sich die NÖVP keinen Millimeter. Dieser Stillstand ist eine Bedrohung für das ganze Land und muss beendet werden."

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Daniel Steinlechner

Pressesprecher

+43 650 4919830

daniel.steinlechner @ spoe.at

noe.spoe.at