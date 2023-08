Mountainbiking 2.0: Ein Radschlag in die Zukunft

Der Mountainbike Kongress Österreich definiert die Branche neu und setzt auf Innovation, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit

Salzburg (OTS) - Die rasante Entwicklung des Mountainbikings als Sport, Tourismusmagnet und Gesundheitsförderung hat einen Höhepunkt erreicht. Der Mountainbike Kongress Österreich, der vom 03. bis 05. Oktober 2023 in Saalbach stattfindet, bringt Experten aus Europa zusammen, um die Zukunft dieser dynamischen Branche zu gestalten.

„Mountainbiking ist mehr als nur ein Sport; es ist ein Lifestyle, ein Wirtschaftszweig und ein Modell für Nachhaltigkeit“, sagt Harald Maier, Initiator des Kongresses. „Wir stehen an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte des Mountainbikings, an dem wir die Grenzen dessen, was möglich ist, neu definieren können.“

Der Kongress wird sich auf Schlüsselbereiche konzentrieren, darunter:

Nachhaltiger Trailbau und Instandhaltung: Innovative Technologien und Standards revolutionieren die Beziehung zwischen dem Sport und der Umwelt.

Innovative Technologien und Standards revolutionieren die Beziehung zwischen dem Sport und der Umwelt. Tourismus und lokale Wirtschaft: Mit strategischer Planung und Zusammenarbeit können Mountainbike-Destinationen zur Steigerung des Tourismus beitragen.

Mit strategischer Planung und Zusammenarbeit können Mountainbike-Destinationen zur Steigerung des Tourismus beitragen. Gesundheit und Wohlbefinden: Die positiven physischen und psychischen Effekte des Mountainbiking werden untersucht und als Instrument zur Steigerung des sozialen Werts genutzt.

Die positiven physischen und psychischen Effekte des Mountainbiking werden untersucht und als Instrument zur Steigerung des sozialen Werts genutzt. Technologie und Innovation: Die Rolle von KI und disruptiven Technologien in der Entwicklung des Sports wird diskutiert.

„Die Herausforderungen sind komplex, aber die Chancen sind riesig“, sagt Harald Doucha. „Wir müssen gemeinsam handeln, um diese Chancen zu nutzen und Mountainbiking zu einem Vorbild für andere Branchen zu machen.“

Der Mountainbike Kongress Österreich wird auch einen Blick auf regulatorische Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit werfen, um die Wertsteigerung in der Branche zu steigern.

Tickets zu dieser Veranstaltung Nur noch wenige Tickets verfügbar Jetzt registrieren

Rückfragen & Kontakt:

Mountainbike Kongress Österreich

Harald Maier

436644236214

office @ mountainbike-kongress.at

www.mountainbike-kongress.at