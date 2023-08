EXPERIENCE TIROL – Die neue Art, Tirol zu erleben

Emotional, immersiv und einzigartig – Weltneuheit eröffnet in Innsbruck.

Innsbruck (OTS) - Auf über 500 Quadratmetern ermöglicht die digitale Erlebniswelt EXPERIENCE TIROL eine spektakuläre Reise auf die höchsten Gipfel, in die Vergangenheit und Zukunft, in das Herz und in die Seele Tirols. Eine Show, 1.000 Erinnerungen. Wissensvermittlung auf die neueste und spannendste Art.

Der Name ist Programm: EXPERIENCE TIROL ist eine sogenannte „storybased Infotainment Show“, die es weltweit in dieser Form noch nie gegeben hat. Immersiv, lehrreich, emotional und mit neuester Technologie ausgestattet wird Besuchern eine unvergleichliche Erlebniswelt geboten. Im Fokus steht das echte, authentische Tirol. Das Leben in den Bergen mit all seinen schönen und herausfordernden Seiten. Innerhalb einer Stunde erleben Besucher einen Streifzug durch die reiche Geschichte, die Traditionen, die Kunst sowie die Natur- und Sportlandschaft der Region. Die emotional aufgeladene Story hinterlässt bleibende Erinnerungen bei den Besuchern.

Storybased Infotainment Show: Eine Weltneuheit.

Über 200 Personen haben in den vergangenen eineinhalb Jahren daran gearbeitet, eine sich auf 512 Quadratmetern erstreckende Erlebniswelt zu kreieren. In fünf Räumen kann man eine aufregende und emotionale Wissensreise durch Tirol antreten. Begleitet werden die Besucher von Vater und Tochter der Familie Gruber – gespielt von Gregor Bloéb und Lisa Neuner – die mit ihrer fesselnden und emotionalen Geschichte den Bogen durch die Räume und unterschiedlichen Themenwelten spannen.

Neueste Technologien ziehen Besucher in den Bann und werden zu einem sinnlichen, bleibenden Erlebnis. Großflächige Projektionen, Virtual Reality Installationen und Hologramme ermöglichen beeindruckende Momente. Sei es der atemberaubende Blick von den höchsten Gipfeln des Landes ins Tal, ein virtueller Flug mitten durch die Schlacht am Bergisel anno 1809, ein detailgetreues Bild Innsbrucks zu Zeiten Kaiser Maximilians um 1500 n.Chr. oder der Sprung von der Bergisel Schanze. In diesen und vielen weiteren unterschiedlichen Szenen kann man sich verlieren und dabei so einiges über Tirol lernen – der Kern von Infotainment.

Ein bleibendes Erlebnis für Jung und Alt.

Dabei soll die Show sowohl Einheimische und Gäste gleichermaßen abholen und Jung und Alt ansprechen. Historiker, Kunstprofessoren und Pädagogen haben bei der Entwicklung des Inhalts beratend unterstützt. EXPERIENCE TIROL ermöglicht Schulklassen vor Ort eine völlig neue Form der Wissensvermittlung. Die moderne Technologie ermöglicht es, Emotionen und Wissen gleichermaßen einfach und beeindruckend zu transportieren. So entstehen viele bleibende Erinnerungen und Diskussionen, die im Klassenzimmer fortgesetzt werden können.

Ort und Öffnungszeiten:

EXPERIENCE TIROL, im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

Ab 16. August 2023 dauerhaft geöffnet.

Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass um 18 Uhr) und Samstag von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr).

Ab September wird EXPERIENCE TIROL auch am Sonntag geöffnet sein.

Bis 31.08.2023 gibt es auf jedes Ticket online und vor Ort -10% Rabatt.

