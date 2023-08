Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von „moz art on the roof“ in Gloggnitz bis „Jazz auf der Hauswiese“ in Baden

St.Pölten (OTS) - Heute, Mittwoch, 16. August, steht auf der Dachterrasse des Schulzentrums Gloggnitz wieder „moz art on the roof“ auf dem Programm: Douglas Linton & the Plan Bs lassen dabei ab 19 Uhr Folk, Blues, Gospelmusik und karibische Rhythmen erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 16. August, werden auf Schloss Kirchstetten die diesjährigen „Sommerklänge“ mit „Klassik unter Sternen“ eröffnet. Unter dem Motto „Amerikanische Nacht“ sind bei diesem Klassik-Open-Air Melodien von US-Komponisten wie George Gershwin und Leonard Bernstein zu hören. Morgen, Donnerstag, 17. August, servieren dann Lissi & Herr Timpe gemeinsam ihrer Band und den Weinviertler Philharmonikern mit „Schlager Classics“ Evergreens und Schlager-Gassenhauer der 1920er- bis 1980er-Jahre von Peter Alexander bis Catarina Valente. Abgeschlossen werden die „Sommerklänge“ am Samstag, 19. August, mit der sechsten Ausgabe von „Symphonic Rock“. Dabei bringen das Lower Austrian Symphonic Rock-Orchestra und das Vokalensemble Niederösterreich Welthits aus Rock und Klassik zu Gehör; Solistin ist Sara De Blue. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail info @ schloss-kirchstetten.at und www.schloss-kirchstetten.at.

Im Rahmen von „Allegro Vivo“ gestalten Sophia Jaffé an der Violine, Christoph Moser an der Klarinette u. a. heute, Mittwoch, 16. August, ab 19 Uhr in der Stiftsbibliothek von Altenburg einen „Kammermusikalischen Mittwoch“ mit Ludwig Spohrs Duo Concertante in D-Dur, Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio in d-moll und dem Klarinettenquintett in h-moll von Johannes Brahms. Teilnehmende der Meisterkurse zeigen morgen, Donnerstag, 17. August, ab 19 Uhr unter dem Motto „Mondphasen“ auf Schloss Waldreichs und am Freitag, 18. August, ab 19 Uhr unter dem Titel „Erneuerung“ auf Schloss Greillenstein ihr Können. Dazwischen gibt es am Freitag, 18. August, ab 11 Uhr im Kunsthaus Horn eine Matinée der Sommerakademie.

Höhepunkt der zweiten Festivalwoche ist das Galakonzert „Groovertimento“ am Samstag, 19. August, ab 20 Uhr im Arkadenhof des Kunsthauses Horn, wo die Academia Allegro Vivo unter Vahid Khadem-Missagh gemeinsam mit Georg Breinschmid ein Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart, die Sinfonia Concertante für Solovioline, Solokontrabass und Streichorchester von Georg Breinschmid, Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“ und Alexander Zemlinskys „Humoresque“ interpretieren. Zudem gestaltet das Orchester der Kinder- und Jugendkurse unter der Leitung von Juan Sebastián Acosta am Sonntag, 20. August, ab 16 Uhr im Arkadenhof des Horner Kunsthauses den Familiennachmittag „Schmetterlinge in den Ohren“ mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“ in einer Bearbeitung von Gerhard Buchner sowie Edvard Griegs Suite „Aus „Holbergs Zeit“. Nähere Informationen und Karten unter 02982/4319, e-mail tickets @ allegro-vivo.at und www.allegro-vivo.at.

Im Stiftspark von Melk steht heute, Mittwoch, 16. August, ab 18 Uhr eine weitere Gartensommernacht u. a. mit Coversongs der 1970er- bis 2000er-Jahre von Delayed auf dem Programm. Die Sommerkonzerte werden am Freitag, 18. August, im Kolomanisaal mit „Bright & Light“ fortgesetzt: Das Ensemble Frullato spielt dabei ab 19 Uhr Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Muffat, Antonio Vivaldi, Gerda Poppa, Johannes Maria Staud und Maria Salamon. „Wait for the Moment“ heißt es dann am Samstag, 19. August, vor dem Gartenpavillon, wo sich Markus und Erika Foramitti sowie Anja Pichler ab 19 Uhr Kompositionen von Antonio Vivaldi, Claude Debussy, Toshiro Mayuzumi und Michail Glinka widmen. „Play Together“ lautet das Motto von Art of Xperience am Sonntag, 20. August, ab 11 Uhr vor dem Gartenpavillon, ehe ab 20 Uhr in der Stiftskirche das Orgelkonzert „Bux bis Impro“ mit Daniel Freistetter und Stefan Haidinger wartet, die Musik von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann und Dietrich Buxtehude zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Im Rahmen von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern 2023“ sind heute, Mittwoch, 16. August, ab 19.30 Uhr Tini Kainrath und Peter Havlicek mit „Wia a rode Rosn“ zu Gast im Weingut Herzog in Bad Vöslau (Karten unter 02252/75717, e-mail wein @ weingut-herzog.at und www.weingut-herzog.at). Am Freitag, 18. August, wird dann ab 19.30 Uhr im Weingut Wolfgang Bäuerl in Oberloiben mit Erna Ströbitzer und Norbert Hauer „G‘sungen und g’spielt“ (e-mail wein @ baeuerl.at und www.baeuerl.at). „I bleib do“ meint die Liedermacherin Sigrid Horn am Samstag, 19. August, ab 19.30 Uhr im Winzerhof Mantler in Niederrußbach (0664/5748482, e-mail office @ winzerhof-mantler.at und www.winzerhof-mantler.at). Am Sonntag, 20. August, spannen dann noch Efe Turumtay, Nikola Zarić und Birgit Denk ab 17 Uhr im Dinstlhof in Unterloiben einen musikalischen Bogen von türkischen Liedern über serbischen Gesang bis zu Wiener Melodien (e-mail kulturimdinstlhof @ georgedlinger.at und www.georgedlinger.at). Nähere Informationen unter www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

Morgen, Donnerstag, 17. August, lädt der Verein KirchenTonArtKrems nochmals zum „Orgel-Sommer" in den Dom der Wachau, wo Ronald Peter ab 20 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Batrholdy, Franz Schmidt und Anton Heiller spielt. Nähere Informationen unter 0676/4072302 und e-mail kirchentonart @ gmail.com.

Das „Grafenegg Festival“ setzt sein Programm morgen, Donnerstag, 17. August, mit dem Estonian Festival Orchestra unter Paavo Järvi fort, das ab 19.30 Uhr am Wolkenturm Erkki-Sven Tüürs „Incantation of Tempest“, Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 1 g-moll op. 13, „Winterträume“, und – mit Rudolf Buchbinder am Klavier - Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-moll op. 37 zur Aufführung bringt. Am Freitag, 18. August, folgt ab 19.30 Uhr am Wolkenturm das Budapest Festival Orchester unter Iván Fischer mit der Ouvertüre zu Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“, Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55, „Eroica“, sowie Joseph Haydns Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur Hob. VIIe:1 mit der Solistin Selina Ott. Beim Jubiläumskonzert aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens spielt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter seinem Chefdirigenten Yutaka Sado am Samstag, 19. August, ab 19.30 Uhr am Wolkenturm George Gershwins „Symphonic Picture“ aus der Oper „Porgy and Bess“, seine „Rhapsody in Blue“ für Klavier und Orchester und „An American in Paris“, die Symphonischen Tänze aus Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“ sowie die Uraufführung der Fanfare von Philippe Manoury; Solist ist Denis Kozhukhin am Klavier.

Am Sonntag, 20. August, intoniert zunächst das Orchestra della Svizzera Italiana unter Markus Poschner ab 11 Uhr im Auditorium die Ouvertüre zu Gioachino Rossinis Oper „Guglielmo Tell“, Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 3 D-Dur op. 29, die „Polnische“, sowie – gemeinsam mit Anastasia Voltchok am Klavier - Maurice Ravels Konzert für Klavier und Orchester G-Dur, ehe ab 19.30 Uhr am Wolkenturm das Philharmonia Orchestra London unter Santtu-Matias Rouvali zu hören ist. Auf dem Programm stehen dabei Edward Elgars Konzert für Violine und Orchester h-moll op. 61 mit Christian Tetzlaff an der Violine sowie Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 5 e-moll op. 64. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Das diesjährige „isaFestival“ in der Semmeringregion startet morgen, Donnerstag, 17. August, mit einem „Welcome to isa23“ ab 19.30 Uhr im Schloss Reichenau an der Rax. Am Freitag, 18., und Samstag, 19. August, steht hier jeweils ab 20 Uhr die Jam Session „Impro, Groove und mehr“ auf dem Programm. Am Samstag, 19. August, erklingt im Gedenken an Claire W. Carlson ab 11 Uhr auf Burg Wartenstein in Raach am Hochgebirge „Kammermusik und Jazz auf der Burg“. Sonntag, der 20. August, startet um 11 Uhr mit der Kammermusik-Matinée „Solo Together“ auf Schloss Reichenau, gefolgt vom Kurkonzert „Musik und Kaffee“ ab 16 Uhr beim Pavillon des Parks in Payerbach und einer Kammermusik-Serenade ab 17.30 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt. „Open Stage Classics“ gibt es am Montag, 21. August, ab 19.30 Uhr zeitgleich in der Evangelischen Stadtpfarrkirche in Neunkirchen und der Katholischen Kirche in Prigglitz. Am Dienstag, 22. August, wird ab 17 Uhr im Panoramarestaurant Liechtensteinhaus am Semmering „Kultur und Kulinarik am Berg“ serviert und ab 19 Uhr im Congress Center Baden das ORF-NÖ-Benefizkonzert für „Licht ins Dunkel" gespielt. Nähere Informationen und Karten 0660/9513353, e-mail isa-festival @ mdw.ac.at und www.isa-music.org.

Beim „Kultur.Sommer.Semmering“ wiederum bringen Günther Groissböck und Florian Krumpöck morgen, Donnerstag, 17. August, unter dem Titel „Männerliebe und –leben“ Ludwig van Beethovens „An die ferne Geliebte“ op. 98, Robert Schumanns „Dichterliebe“ op. 48 sowie Lieder von Johannes Brahms, Hugo Wolf, Hans Pfitzner und Rudi Stephan zu Gehör. Am Freitag, 18. Augsut, folgt das Trio Lepschi mit dem Wienerlied-Abend „Fias gaunze Lem“. Beginn im Kulturpavillon ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Morgen, Donnerstag, 17. August, auf der Rosenburg und am Sonntag, 20. August, auf Schloss Marchegg treten Wolfgang Ambros und Gert Steinbäcker zu einem doppelten Doppelkonzert an; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.cofo.at.

Nicht zuletzt startet morgen, Donnerstag, 17. August, auch in St. Pölten das „Frequency Festival“, bei dem bis Samstag, 19. August, Die Ärzte, Macklemore, Limp Bizkit, Imagine Dragons, Armin van Buuren, Kraftklub, Central Cee etc. auftreten. Karten u. a. unter www.oeticket.com; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter www.frequency.at.

Am Freitag, 18. August, zollen Andy Lee Lang und The Max Hagler Orchester ab 19.30 Uhr in der Burg von Gars am Kamp mit „Thank You Frank Sinatra, Merci Udo Jürgen“ den beiden Musik-Legenden Tribut. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

Ebenfalls am Freitag, 18. August, spielt The Hille-Könighofer Experience ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden finnisch-österreichische Jazz-Improvisationen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Beim „Kultursommer Purkersdorf“ versetzen Richard Redl und Roberto Razenberger am Freitag, 18. August, ab 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf mit der Musik der Blues Brothers zurück in die 1980er-Jahre. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Purkersdorf unter 02231/62267, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at und www.purkersdorf.at.

„Wie die Nocht noch jung wor" heißt es am Samstag, 19. August, auf der Donaubühne Tulln, wo Voodoo Jürgens & Die Ansa Panier ab 20 Uhr bei freiem Eintritt zu hören sind (Support: Bipolar Feminin). Nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Am Samstag, 19. August, lädt auch der Dorferneuerungsverein Klein-Pöchlarn ab 19 Uhr zu einem „Konzert zum Sommerausklang“ mit dem Ritter Boogie Trio auf der schwimmenden Skulptur „Erika“ an der Donaulände. Nähere Informationen beim Dorferneuerungsverein Klein-Pöchlarn unter e-mail dorferneuerungsverein @ kleinpoechlarn.at und http://dorferneuerungsvereinklein-poechlarn.heimat.eu.

In der Naturarena am Sierndorfer Kellerberg findet am Samstag, 19. August, ab 13.30 Uhr das „Wienerlied-Festival im Weinviertel“ mit insgesamt zwölf Musikgruppen auf acht Naturbühnen statt. Der Reinerlös des Festivals wird für den Erhalt der Sierndorfer Kellergasse verwendet; nähere Informationen und Karten beim Kulturverein Landpartie am Kellerberg unter 0664/73255712, e-mail info @ landpartie-kellerberg.at und www.landpartie-kellerberg.at.

In der Taro American Bar in Bruck an der Leitha tritt am Samstag, 19. August, ab 19.30 Uhr das Duo Kati Cher und Alessandro Zuco auf. Nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Am Sonntag, 20. August, sind im Rahmen des „Ost-West Musikfestes“ ab 11 Uhr im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn in Sitzenberg-Reidling unter dem Motto „Vision Franz Liszt“ u. a. romantische italienische Opernarien von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Antonio Vivaldi in der Interpretation der Sopranistin Nadia Sheremetiievo und des Pianisten Denis Javorsky zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Schließlich lädt das Gasthaus Hauswiese in Baden beim nächsten „Jazz auf der Hauswiese“ am Montag, 21. August, ab 19 Uhr zum Abend „Markus Geiselhart Plays the Viennese Songbook“. Eintritt: freie Spende; Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

