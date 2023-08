Volkspartei NÖ gewinnt Matthias Zauner als neuen Landesgeschäftsführer

Familienvater und Manager, dessen richtige Zeit genau jetzt gekommen ist – Neuaufstellung der Volkspartei Niederösterreich professionell fortsetzen

St. Pölten (OTS) - „Vorab möchte ich mich bei Bernhard Ebner bedanken – für seine unermüdliche Arbeit für unser Heimatland und für seine unermüdliche Arbeit für die Volkspartei Niederösterreich. Und ich wünsche ihm viel Erfolg für die wichtigen Aufgaben, die er nun in Wien übernimmt. Für mich ist jetzt entscheidend, dass mit diesem Wechsel der Prozess der Neuaufstellung der Volkspartei Niederösterreich genau so professionell und umfassend fortgesetzt wird, wie er bereits eingeleitet wurde. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass neben den kommenden Bundeswahlen gleich zu Beginn des Jahres 2025 auch Gemeindewahlen in Niederösterreich anstehen. Daher freue ich mich, dass wir mit Matthias Zauner genau den richtigen dafür gewinnen konnten. Er ist ein Vollprofi, der sich durch Herz, Hirn und hundertprozentigen Einsatz auszeichnet und der die Bedürfnisse auf allen Ebenen kennt, beginnend mit seiner jahrelangen Arbeit in seiner Heimatgemeinde. Er ist zweifacher Familienvater und ein echter Manager, dessen richtige Zeit genau jetzt gekommen ist“, betont Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern, Funktionären, Mitgliedern, Freunden und Unterstützern der letzten Jahre und Jahrzehnte für die Arbeit und Zusammenarbeit und das Vertrauen bedanken, allen voran bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auf Grund meiner neuen Aufgabe wurde mit Matthias Zauner ein Nachfolger als Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ gefunden, der ein versierter Parteimanager ist und mit dem mich eine lange Zusammenarbeit und Freundschaft verbindet“, betont der designierte Direktor für Organisation und Kampagnen, Bernhard Ebner.

„Die Bestellung zum Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich ist für mich eine große Ehre und ich trete dieses Amt mit viel Demut an. Mein Dank gilt unserer Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für das in mich gesetzte Vertrauen. Gleichzeitig gilt mein Respekt meinem Vorgänger Bernhard Ebner, der unsere Organisation in den vergangenen Jahren modernisiert und zukunftsfit gemacht hat. Gemeinsam mit unseren Funktionären, unserem Regierungsteam, unseren Abgeordneten, unseren Teilorganisationen sowie unseren Mitarbeitern in der Landespartei und in den Bezirken ist es nun meine Aufgabe die Volkspartei Niederösterreich für die kommenden Jahre erfolgreich aufzustellen. Darauf freue ich mich“, so der designierte Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Matthias Zauner, der seine neue Funktion mit 1. September 2023 antreten wird.

Matthias Zauner wurde am 23. März 1986 in Horn geboren. Nach der Matura hat er projektbezogen bei diversen Wahlkämpfen der Volkspartei mitgearbeitet, ehe er am 27. Oktober 2008 Bezirksgeschäftsführer in Wiener Neustadt wurde. Mit 1. November 2013 bekleidete er die Funktion des Organisationsreferenten der Volkspartei Niederösterreich, bis er – nach der erfolgreichen Gemeinderatswahl 2015 – als Büroleiter des Bürgermeisters nach Wiener Neustadt wechselte, wo er ab 2019 bis März dieses Jahres auch Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusbetriebe war. Am 23. März 2023 übernahm Matthias Zauner die Funktion des Landesgeschäftsführers des NÖAAB und wurde vom Landtag in den Bundesrat entsandt. Privat ist Matthias Zauner verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Neben der Funktion als Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich und als Bundesrat wird er im Wiener Neustädter Gemeinderat weiterhin als Klubobmann tätig sein.

