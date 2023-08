ÖVP-Bundespartei gewinnt Bernhard Ebner als Direktor für Organisation und Kampagnen

Ebner soll ab 1. September Kampagnenfähigkeit der ÖVP-Bundespartei verstärken

Wien (OTS) - „Die ÖVP-Bundespartei verstärkt ihre Organisations- und Kampagnenfähigkeit mit dem bisherigen Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ Bernhard Ebner als neuem Direktor für Organisation und Kampagnen. Er wird die Kampagnenfähigkeit der ÖVP verstärken“, so ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

„Wir haben mit Bernhard Ebner einen der versiertesten Experten Österreichs für die Organisation und Durchführung von Wahlauseinandersetzungen gewinnen können. Eine Persönlichkeit, die ich beruflich und privat kenne und schätze“, so ÖVP-Bundesparteiobmann Bundeskanzler Karl Nehammer.

„Wer mich kennt, kennt auch meine Verbundenheit mit unserem Land und den Landsleuten, unserer Volkspartei und ihren Vertreterinnen und Vertretern. Deshalb habe ich großen Respekt vor meiner neuen Aufgabe, die in einer Zeit wie jetzt, in einer Situation wie dieser ein hohes Maß an Besonnenheit erfordern wird“, so der designierte Direktor für Organisation und Kampagnen, Bernhard Ebner.

Bernhard Ebner wurde am 14. März 1973 in Allhartsberg geboren, wo er auch heute mit seiner Familie lebt. Nach der Matura an der HTL St. Pölten arbeitete er zehn Jahre als Techniker bei der Firma Umdasch-Doka. 2003 wechselte Ebner hauptberuflich ins politische Management, nachdem er bereit als JVP-Bezirksobmann und Gemeinderat politisch aktiv gewesen war. Zuerst als Kommunalreferent der Volkspartei NÖ, danach als Organisationsreferent und ab 2013 als Landesgeschäftsführer des NÖAAB. Dabei absolvierte er 2007 den berufsbegleitenden Lehrgang für Politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems. Von 2013 bis 2015 war er Mitglied des Bundesrates, danach des NÖ Landtages. Ebner war 2015 Gerhard Karner als Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ gefolgt und hatte seither alle Wahlkämpfe der vergangenen 8 Jahre verantwortet, darunter zwei Landtagswahlen, zwei Nationalratswahlen und eine Gemeinderatswahl.



